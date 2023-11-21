Еда дает вам энергию, которая очень нужна для функционирования. Впрочем, вам точно следует избегать употребления некоторых продуктов перед сном. Эксперт из сна Анджела Холидей-Белл поделилась худшими продуктами, которые можно есть перед отдыхом.

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Напитки с кофеином

Это может показаться очевидным, однако кофе и газировка, содержащие кофеин, точно не будут способствовать хорошему сну. Именно поэтому многие люди начинают свой день с чашки кофе: так они получают энергию и бодрость.

Впрочем, многие забывают о том, что в чае тоже есть кофеин, поэтому пить крепкий черный чай незадолго до сна – тоже не лучшая идея. Не стоит также употреблять кофе после обеда – хотя вам может казаться, что ко сну еще долго, на самом деле кофеин действует в течение 8 часов.

Острая еда

Карри считается одним из самых плохих продуктов для сна из-за того, что содержит много острых специй. Употребление острой пищи может привести к изжоге и кислотному рефлюксу, а это может мешать сну из-за физического дискомфорта, который вы будете испытывать во время лежания.

Исследователи считают, что капсаицин, содержащееся в острых продуктах соединение, может быть одной из причин проблем со сном,

– поделился психолог Майкл Бреус.

Алкоголь

Многие люди потребляют алкоголь именно вечером, незадолго до сна, однако это может очень негативно повлиять на ваш отдых. Даже небольшое количество алкогольных напитков может ухудшить отдых и привести к тому, что вы будете просыпаться ночью из-за мочегонного эффекта напитков.



Алкоголь может испортить ночной отдых / Фото Pexels

Кроме того, алкоголь мешает вам погрузиться в быстрый сон – это очень важная его фаза, которая помогает регулировать настроение и улучшать сохранение памяти.

Шоколад

Возможно, вы думали, что шоколад помогает спать, и несколько его кубиков за ужином будут даже полезны, однако это не так. Дело в том, что этот продукт, особенно темный, очень богат антиоксидантами. Кроме того, в нем содержится некоторое количество кофеина – стимулятора, который только взбодрит вас.

Так что подумайте дважды перед тем, как пить шоколадное молоко или есть мороженое с шоколадом вечером – это может быть вкусно, однако после этого вы вряд ли сможете быстро заснуть.