Особенно это касается лосося, граната, семян чиа и орехового масла. Диетологи уверяют, что наш организм получит ряд позитива благодаря этим суперфудам.

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Семена чиа

Стало популярно благодаря своей питательной ценности: содержит белок, клетчатку и жиры Омега-3, которые имеют противовоспалительные свойства, способствуют психическому здоровью и замедлению потери умственных способностей. Семена чиа можно добавлять в тарелку с овсянкой и фруктами, в смузи с ягодами и листовой зеленью, или использовать в качестве основного ингредиента для пудинга.

Лосось

Эта рыба является источником полноценного белка и богата селеном. Формы Омега-3, эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота, могут снизить риск развития рака. Можно приобрести копченый лосось и добавлять его в салат, бутерброд или утреннюю яичницу.



Лосось очень полезен / Фото Pexels

Ореховое масло

Орехи являются любимой едой многих. Их можно употреблять и в чистом виде, но ореховое масло делает эту питательную пищу более универсальной. Оно обогащено белками, клетчаткой, ненасыщенными жирами и широким спектром питательных веществ. Преимущества от продукта ощутит мозг, также снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ореховое масло можно намазать на цельнозерновой тост или яблоко, чтобы создать сбалансированный перекус или добавить к овсянке, чтобы получить дополнительный запас жиров и белков.

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Гранат

Содержит множество антиоксидантных соединений, которые порадуют широким спектром преимуществ для здоровья. Гранат снижает кровяное давление и уровень холестерина. В настоящее время исследователи изучают потенциальный вклад граната в лечение рака, диабета и сердечных заболеваний. Гранат можно легко обнаружить зимой. Летом можно употреблять гранатовый сок в сочетании с другими сезонными ягодами и фруктами. Добавьте этот сок в смузи или выпивайте небольшой стакан утром. Организм точно скажет "спасибо".