Эксперт по здоровью глаз советует начинать свой день с вкусного завтрака. Во-первых, он достаточно сытный и до обеда вам не захочется искать перекусы, а во-вторых, эти продукты улучшают состояние зрения.

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Офтальмолог Дженнифер Цай отмечает, что завтрак из шпината, яиц, помидоров и лосося может сыграть важную роль в поддержании здоровья наших глаз. Эти продукты могут помочь защитить сетчатку, сохранить здоровье макулы и предотвратить такие проблемы, как сухость глаз.

"Омлет из шпината и помидоров с лососем – отличный завтрак, поскольку он содержит лютеин, зеаксантин, жирные кислоты омега-3 и витамины А и С", – отметила врач.

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Что полезного в таком завтраке

В нем много витаминов, защищающих глаза

Витамин С, А и D очень важны для здоровья глаз. По данным ученых, из яиц, шпината и лосося в омлете вы получите дозу витамина А, помогающего защитить роговицу (поверхность глаза).

Витамин С, который вы получите из шпината и помидоров, защищает глаза. По данным Американской оптометрической ассоциации, витамин С связан с более низким риском развития катаракты и замедлением прогрессирования возрастной дегенерации желтого пятна и потери остроты зрения.

Согласно исследованием, яйца и лосось также являются хорошими источниками витамина D.



Завтрак из лосося, яйца, помидоров и шпината очень полезен / Фото Pexels

Содержит важные антиоксиданты

Согласно исследованием, лютеин и зеаксантин, содержащиеся в яичных желтках и шпинате, являются антиоксидантами, защищающими макулу (часть вашего глаза, которая обрабатывает то, что вы видите прямо перед собой), улучшают остроту зрения и защищают от окислительного повреждения.

Эти соединения также связаны с более низким риском заболеваний глаз, таких как возрастная дегенерация желтого пятна и катаракта.

Полный полезных жиров

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в лососе и яйцах, полезны для сердца, мозга и глаз.

Омега-3 поддерживают хорошую работу наших глаз и предотвращают сухость,

– рассказала офтальмологиня.

Они также уменьшают воспаление в глазах и увеличивают выработку слез.