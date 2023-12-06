Исследование 2019 года подтвердило, что дефицит питательных микроэлементов, (например диеты без биотина), витаминов А, С и цинка может негативно повлиять на здоровье волос.

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В исследовании 2010 года Trusted Source отмечено, что дефицит почти любых питательных веществ, таких как кальций или железо может повлиять на рост ногтей.

Диетологи и дерматологи предлагают положить на тарелку несколько вкусных и полезных продуктов, богатых витаминами и микроэлементами.

Жирная рыба

Врач Кэти Томашко говорит, что морепродукты, богатые омега-3 жирными кислотами, могут принести пользу волосам и коже. Она рекомендует добавить в рацион лосось, сельдь, скумбрию.

Омега-3 жирные кислоты могут помочь снизить воспаление и покраснение на теле и коже. Они также являются богатым источником белка, витамина Е и биотина, питательного вещества, поддерживающего выработку кератина,

– отметила Томашко.

Батат

Сладкий картофель богат витамином А, который способствует выработке кератина, который необходим для здоровья кожи и ногтей.

Исследование 2012 года Trusted Source показало, что люди с дефицитом витамина А могут заметить вредное воздействие на волосы и кожу.

Орехи и семена

Семена подсолнечника содержат биотин, белок, витамин Е. Также этот витамин содержится в миндале и грецких орехах. Этот витамин защищает кожу от повреждений и видимых признаков старения.



Орехи полезно употреблять для здоровья кожи.

Авокадо

Кэти Томашко отмечает, что авокадо богат здоровыми жирами и питательными веществами, способствующими здоровью кожи и ногтей. Авокадо содержит витамин С, А и Е.

В одном исследовании говорилось, что витамин С может помочь в выработке коллагена и уменьшить появление морщин.

Яйца

Белок является важным для здоровья волос. Наши волосы состоят из протеина, который называется кератином, поэтому дефицит белка может сделать волосы ломкими.

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Темная листовая зелень

Зелень обеспечивает организм большим количеством питательных веществ, которые могут принести пользу волосам, коже и ногтям.

Врач Кэти Томашко также рекомендует снизить потребление в больших количествах определенных продуктов и напитков, которые могут плохо повлиять на состояние волос, кожи и ногтей.

Откажитесь от алкоголя, поскольку он обезвоживает организм. Обработанные продукты могут повысить риск проблем с кожей, а очень сладкие напитки могут ускорить старение кожи.