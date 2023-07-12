Пищеварение помогает нашему организму расцеплять пищу и эффективно усваивать необходимые питательные вещества. Употребляя горькие продукты, вы сможете улучшить не только пищеварение, но и общее самочувствие.
К слову Что будет, если каждый день есть фрукты: вы удивитесь
Горькие продукты, которые следует добавить в свой рацион
Зелень
Такая зелень как шпинат или руккола – отличный источник горьких соединений. Зелень богата клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают пищеварение и общее состояние здоровья.
Кофе
Кофе играет двойную роль в повышении выработки энергии и пищеварительных гормонов. Кофеин в кофе стимулирует высвобождение пищеварительных ферментов, поддерживая общий процесс пищеварения. Однако очень важно употреблять кофе в умеренных количествах во избежание возможных побочных эффектов от чрезмерного потребления кофеина.
Горькие продукты, улучшающие пищеварение / Фото из Tasting Table
Цитрусовые
Грейпфруты, лимоны и апельсины, содержат соединение под названием лимонин, которое придает им горький вкус. В них также содержится количество витамина С и клетчатки, помогающих пищеварению и поддерживающих здоровье кишечника.
Черный шоколад
Черный шоколад содержит клетчатку, антиоксиданты и флавоноиды, обладающие противовоспалительными свойствами. Горечь темного шоколада в сочетании с его пользой для здоровья делает его приятным сладким для пищеварительной системы.
Горькие продукты, улучшающие пищеварение / Фото из Martha Stewart
Артишоки
Артишоки богаты соединением цинарин, которое придает им характерный горький вкус. Они также являются хорошим источником клетчатки и антиоксидантов, улучшающих пищеварение.
Имбирь
Имбирь известен своими пищеварительными свойствами. Он снимает тошноту, уменьшает воспаление и улучшает общее пищеварение.
Горькие продукты, улучшающие пищеварение / Фото с Allrecipes
Преимущества горьких продуктов
- Улучшают пищеварение
Горькие продукты играют решающую роль в ускорении пищеварительного процесса. Они стимулируют выработку слюны, содержащей ферменты, помогающие расщеплять пищу и облегчающие ее переваривание. Повышенная выработка слюны облегчает вашему организму усвоение питательных веществ из пищи, которую вы потребляете.
- Повышают усвоение питательных веществ
Они способствуют лучшему усвоению питательных веществ. Когда ваша пищеварительная система работает оптимально, ваше тело может более эффективно извлекать и использовать питательные вещества. Это может привести к повышению уровня энергии, улучшению баланса питательных веществ и общему улучшению здоровья.
- Поддерживают в норме печень
Многие горькие продукты содержат соединения, которые поддерживают функцию печени и способствуют детоксикации. Печень отвечает за переработку и выведение токсинов из организма. Горькие продукты могут помочь стимулировать ферменты печени, способствуя процессу детоксикации.
- Стимулируют аппетит
Горький вкус стимулирует аппетит и усиливает вкус еды. Горькие продукты полезно употреблять людям с пониженным аппетитом или борющимся с плохим пищеварением.
- Производят пищеварительные ферменты
Горькие продукты стимулируют выработку пищеварительных ферментов в желудке. Эти ферменты помогают расцеплять углеводы, белки и жиры, делая процесс пищеварения более эффективным. Адекватная выработка ферментов гарантирует, что питательные вещества из пищи правильно расщепляются и усваиваются организмом.