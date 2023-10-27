Вы могли и не подозревать о том, как важно питание для того, что происходит с вашими мышцами. Итак, если вы употребляете неполезные продукты, это может серьезно навредить вашему организму. О том, какую пищу не нужно есть, чтобы не навредить себе, рассказала диетология Оливия Тарантино.

Интересно Эта привычка может увеличить риск деменции.

Выпечка с сахаром

Да, оказывается, чрезмерное потребление сладкой выпечки может повлиять на рост и поддержание мышц. Так что если вы едите много печенья и пирожных и не соблюдаете здоровую сбалансированную диету, последствия для вашего тела могут быть очень негативными.

Кроме того, потребление большого количества сахара может привести к воспалению и инсулинорезистентности, что мешает белковому метаболизму и общей работе мышц.



Печенье может навредить здоровью / Фото Pexels

Жареная курица

Как и другой фаст-фуд, в жареной курице содержится немало начищенных жиров и калорий. А если вы ешьте слишком много калорий, это приведет к увеличению жира, а не мышечной массы. Убедитесь, что вы употребляете продукты, которые имеют немало питательных веществ, а курица к ним не принадлежит.

Так что если вы хотите нарастить мышцы, вам лучше выбрать запеченную или вареную курицу, а не жареную.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Алкоголь

Даже если вы регулярно посещаете трехнажерный зал, постоянное употребление алкоголя может свести все ваши старания к нулю. А вот отказ от спиртных напитков может совершить чудеса с вашим организмом и мышцами.

Оказывается, распитие алкоголя может снизить синтез мышечного белка, даже если вы только что позанимались спортом. Кроме того, алкоголь также оказывает влияние на производительность в спортзале.