Недавние исследования доказали, что обычные силовые тренировки, которые практикуют многие люди, не так уж эффективны. Если вы постоянно тренируетесь с одинаковой интенсивностью, вы можете не почувствовать скорый эффект от занятий спортом.

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Какие тренировки наиболее эффективны

В последние годы популярность приобрел высокоинтенсивный интервальный тренинг, или НIIТ. Оказывается, если в тренировке сочетать очень интенсивные упражнения со средними и легкими нагрузками, можно добиться желаемого результата гораздо проще и быстрее.

Недавно ученые провели эксперимент, во время которого одинаковое количество мужчин и женщин разделили на три группы и предложили в течение 12 недель заниматься по разным курсам. И именно те, кто тренировался по НIIТ, смогли похвастаться лучшими результатами.

Интенсивные интервальные тренировки улучшают сердечно-респираторную форму, чувствительность к инсулину, снижают риск развития диабета и клеточное дыхание в митохондриях (они придают клеткам тела энергию – 24 Канал) в обеих возрастных группах,

– поделились исследователи.



Интенсивные тренировки помогут быстрее похудеть / Фото Pexels

В большинстве случаев такие тренировки длятся 15 – 20 минут, поэтому они подойдут даже для новичков в спорте. Проще заниматься по НIIТ на велосипедном тренажере или на беговой дорожке, однако эксперты утверждают, что можно и просто бегать на улице. Вся тренировка делится на интервалы, каждый из которых не длится больше минуты, и нужно чередовать быстрое и медленное выполнение упражнения.

Однако тренеры отмечают, что во время занятия не стоит делать перерывы, ведь тогда вы не добьетесь желаемого эффекта.

Высокоинтенсивный интервальный тренинг не только ускоряет обмен веществ и помогает максимально быстро сжигать жир, но и замедляет старение, ведь из-за непрерывности упражнений увеличивается потребление кислорода разными тканями организма.

Но перед началом тренировок не стоит употреблять кофеин, ведь он может отрицательно повлиять на ваше давление во время очень интенсивной тренировки. Также важно воздержаться от спортивных напитков, содержащих быстрые углеводы и сахар.

После тренировки не рекомендуют посещать сауну – горячая вода отрицательно скажется на обмене веществ и замедлит его. Прохладный душ снизит частоту сердцебиения и улучшит метаболизм.