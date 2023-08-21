Масло розмарина хорошо отращивает волосы у людей с андрогенетической алопецией, являющейся распространенной формой выпадения волос. Эта трава может также защитить волосы от солнца, загрязнения и других элементов окружающей среды, пишет Insider.

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Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в PubMed NIH, масло розмарина сродни эффективности миноксидила, также известного как Rogaine, который используют для восстановления роста волос у мужчин с андрогенетической алопецией. После нескольких месяцев использования масла розмарина кожа головы станет меньше чесаться. В этом небольшом исследовании участвовали только мужчины.

Масло розмарина также может помочь против перхоти и преждевременного поседения. Дерматолог Шилпи Катерпал рекомендует втирать масло розмарина в кожу головы, оставлять его на ночь, а потом смывать. Старайтесь делать это два-три раза в неделю.



Масло розмарина помогает отрастить волосы / Фото из Pexels

Она также отмечает, что нужно всего несколько капель масла розмарина, и что основное внимание следует уделять коже головы, а не волосам, которые из-за масла розмарина могут выглядеть жирными.

По словам дерматологии, для заметного результата вам понадобится потратить на манипуляции с маслом розмарина шесть месяцев.

Также польза от масла розмарина разлетелась тік током. В социальной сети люди рекламировали свойства масла, а видео с хештегом #rosemaryoil просмотрели более 2 миллиардов раз.