Комбинации некоторых продуктов с молоком могут вызвать отрицательную реакцию нашего организма.

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Рыба + молоко

Молоко оказывает охлаждающий эффект, а рыба – согревающий. Эта комбинация создает дисбаланс, который может привести к неприятным изменениям в организме.

Никогда не ешьте рыбу и все виды мяса с молоком, потому что это может привести к проблемам с пищеварением и даже к тяжести.

– рассказал врач Притам Мун из Мумбаи.

Бананы + молоко

Даже если вы раньше смешивали бананы с молоком для своей полосы, то стоит ограничить потребление этих продуктов.

"Сочетание молока и банана тяжело для нашего организма, его переваривание занимает много времени, а ваш организм быстро ощутит усталость", – отметил врач.

Эти два питательных продукта безопасно употреблять отдельно как часть здоровой и сбалансированной диеты.



Банан с молоком лучше употреблять отдельно / Фото с Pexels

Дыня + молоко

Молоко с большим количеством фруктов может быть вредным и не очень хорошо отразиться на вашем здоровье. Молоко имеет тенденцию действовать как слабительное, а дыня обладает мочегонными свойствами. Их сочетание может привести к проблемам с пищеварением и накоплению токсинов, что в свою очередь может привести к тошноте и рвоте.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель

Редис + молоко

Согласно Аюверде нельзя после употребления редиса пить молоко, поскольку это несовместимая пищевая комбинация. Эти два продукта могут очень сильно помешать процеду пищеварения. Врач советует употреблять молоко не менее чем через два часа после того, как вы съедите редиску.

Аюрведа – это древняя система традиционной медицины, происходящая из Южной Азии и ныне практикуемая и в других районах мира как альтернативная медицина.

Цитрусовые + молоко

Кислые цитрусовые фрукты нельзя употреблять с молоком. Это приведет к газообразованию, изжоге и неприятно скажется на вашем здоровье. В отдельных случаях это может повлечь заложенность носа, простуду, кашель, сыпь и аллергию.