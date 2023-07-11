Если вы хотите стать стройными и здоровыми, относитесь внимательно к тем диетам, что выбираете, ведь некоторые из них могут только навредить и замедлить ваше похудение. Диетологи рассказали, на что нужно обращать внимание при создании рациона.

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Чего нужно избегать во время диеты

Если вы сидели на диете, то, вероятно, замечали, что чувствуете меньше энергии, чаще хотите спать и периодически чувствуете головокружение. Причинами таких изменений в организме могут быть дефицит питательных веществ, низкий уровень сахара в крови и обезвоживание.

Если вы научитесь избегать этих причин головных болей и усталости, ваше похудение будет протекать гораздо быстрее и легче.

Одна из главных ошибок людей, которые садятся на диету – желание сбросить килограммы как можно скорее, максимально ограничив себя в калориях. Такой рацион не только не даст желаемого продолжительного эффекта, но и приведет к многочисленным проблемам со здоровьем.

Без достаточного количества калорий и глюкозы ваши органы, включая мозг, не могут нормально функционировать, а это может вызвать вялость и общую слабость. Чтобы убрать эти неприятные симптомы, попробуйте увеличить количество ежедневно потребляемых калорий.

Последние исследования показали, что уменьшение обычной нормы калорий всего на 10 – 15% уже даст отличный результат, так что ограничивать себя сильнее не имеет смысла.



Не ограничивайте себя в калориях слишком сильно / Фото Pexels​

Еще одна распространенная проблема – недостаточное количество полезных веществ. Если ваша диета не богата клетчаткой, белками, витаминами и минералами, это может привести к негативным последствиям для организма.

Вы могли этого не знать, но организм не сохраняет большинство витаминов и их нужно потреблять постоянно. Дефицит вы можете испытать уже через несколько недель после смены рациона.

Поэтому эксперты советуют перед началом похудения проконсультироваться с врачом, который поможет составить план питания, который будет включать в себя достаточно калорий и питательных веществ.

Не забывайте о том, что во время диеты нужно пить немало воды, ведь обезвоживание может стать причиной многих болезней и неприятных симптомов. В частности, если вы не будете выпивать минимум 1,5 литра воды в день, вы можете почувствовать нерегулярное сердцебиение, головную боль, головокружение и боль в глазах.