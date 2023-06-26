Новое исследование провел Университет Макмастера, в частности, проанализировав экономически и социально неблагополучные городские районы. Обитание в таких местностях провоцировало депрессию.

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Как депрессия влияет на процесс старения

Оказалось, что состояние влияет на хронические заболевания и вредные для здоровья привычки. В исследовании использовали 2 метода оценки метилирования ДНК, известные как эпигенетические часы, для изучения старения на клеточном уровне и оценки разницы между хронологическим и биологическим возрастом.

Наши результаты показали, что депривация соседства и депрессивные симптомы связаны с ускорением эпигенетического возраста, что влияет на преждевременное биологическое старение,

– говорит автор исследования Дивия Джоши.



Депрессия негативно влияет на здоровье / Фото Pexels

Депрессивные симптомы измерялись с помощью стандартизированной шкалы депрессии из 10 пунктов. Выявили ускорение риска смерти на один месяц на каждый пункт увеличения оценки депрессивных симптомов.

Также учли социальную и материальную депривацию. Те, кто подвергся большей депривации соседства, имели большие шансы прожить на год меньше.

"Наши результаты показали, что влияние депривации соседства на эпигенетическое ускорение возраста было сходным вне зависимости от симптомов депрессии, что свидетельствует о том, что депрессия влияет на эпигенетическое ускорение возраста через механизмы, не связанные с депривацией соседства", – резюмирует Джоши.