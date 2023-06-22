Дерматолог Шари Липнер рассказала об интересном правиле использования дезодоранта. Это будет способствовать максимально эффективному действию.

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Как правильно пользоваться дезодорантом

Если вы привыкли использовать это средство защиты только утром, то вы ошибались. Дело в том, что это следует делать и перед сном. Ночью мы потеем меньше, что позволяет антиперспиранту лучше и теснее взаимодействовать с потовыми железами. Это, в свою очередь, уменьшает потоотделение.

Важно также помнить, что лучше наносить антиперспирант, а не традиционный дезодорант. Именно первый предотвращает потоотделение и запах. Второй просто блокирует неприятные ароматы.

Если нанести антиперспирант с вечера, то у него будет больше времени, чтобы закрепить пробки и предотвратить потоотделение. Кроме этого, это позволит не наносить средство утром, ведь оно подавляет потоотделение сроком на сутки. Рисков для здоровья дезодоранты не несут.

Следует заметить, что повышенное потоотделение может быть по разным причинам – физическая нагрузка, лихорадка, нервозность, жаркая погода. Если вы потеете очень часто, нужно обратиться к дерматологу, который поможет преодолеть эту проблему.