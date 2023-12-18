Оказывается, есть некоторые продукты, которые могут облегчить ваше похмелье. И по словам врача Деборы Ли, вам следует употреблять больше пищи, богатой цинком и никотиновой кислотой.

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Какую пищу есть после алкоголя

Если вы выпили много глинтвейна вечером, а к утру чувствуете себя ужасно, в этом нет ничего удивительного, ведь в горячем вине, как и в любом другом алкоголе, содержится этанол, который и способствует плохому самочувствию.

Дело в том, что алкоголь – это токсическое химическое вещество, которое также является и мочегонным средством, которое уносит воду из вашего тела, а вас оставляет обезвоженными.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

И основной причиной похмелья многие эксперты считают именно обезвоживание. И, к сожалению, "доказательного" лекарства от похмелья не существует, однако вы можете попробовать есть пищу, которая по опыту многих людей помогает чувствовать себя лучше.



Некоторая еда помогает облегчить похмелье / Фото Pexels

Не было больших хорошо проведенных рандомизированных контролируемых клинических испытаний лечения похмелья. Существующие являются лишь наблюдательными исследованиями, которые могут продемонстрировать определенную пользу,

– поделилась врач Ли.

Следовательно, продукты, содержащие цинк и никотиновую кислоту, могут ослабить похмелье и улучшить ваше состояние. Цинк не только помогает в расщеплении основного метаболита алкоголя, но и уменьшает воспаление в организме, вызывающее спиртные напитки.

Найти это вещество можно в следующих продуктах:

устрицы;

мясо;

птица;

морепродукты;

целозерновые злаки;

орехи;

молочные продукты;

яйца.

Также некоторые исследования показывают, что люди с высоким уровнем никотиновой кислоты обычно имеют не столь тяжелое похмелье. Так что для того, чтобы получить это вещество, вы можете добавить в свой утренний рацион мясо, рыбу, птицу, грибы, авокадо и картофель.