Вокруг сала постоянно ведутся дискуссии. Одни считают, что избыток жира может спровоцировать множество нарушений: от легкого дискомфорта в желудке к атеросклерозу. Другие утверждают, что это идеальный продукт для укрепления иммунитета.

На самом деле истина где-то посередине. Сало – высокоэнергетический продукт, который в разумных дозах (20 – 30 граммов в день) может улучшить состояние сосудов и насытить организм редкими витаминами.

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В сале содержатся витамины группы B, витамин D, калий, магний, фосфор, кальций, железо, а также незаменима арахидоновая кислота (Омега-6), необходима для роста клеток организма и обеспечения нормальной работы мозга, печени, почек.

В то же время высокая калорийность и уровень холестерина делают сало не очень полезным продуктом для сердца и сосудов, особенно при регулярном употреблении. А при заболеваниях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, сало способно вызвать ряд обострений.

Можно ли есть сало при проблемах с сердцем

В лечении сердечно-сосудистых заболеваний сбалансированное питание действительно способно творить чудеса. С помощью диеты, физических нагрузок и современных лекарств, можно предотвратить атеросклероз, увеличить продолжительность жизни и избежать сердечно-сосудистых осложнений, которые угрожают инфарктами и инсультами.

Придерживаться принципов правильного питания необходимо постоянно. Небольшие и редкие отступления от этих принципов не способны нанести существенного вреда организму. Что касается сала после инфаркта, здесь тоже работает принцип умеренности. Пару кусочков сала не испортят здоровье, если в целом вы ежедневно придерживаетесь принципов здорового питания, занимаетесь физкультурой и походите обзоры у врача.

Сало может быть крайне полезным продуктом для активных людей, занятых тяжелым физическим трудом. Если у вас городской стиль жизни, работа в офисе и склонность к сердечно-сосудистым проблемам, то сало на вашем столе должно появляться крайне редко. Его лучше есть с большим количеством свежих овощей, тогда клетчатка существенно замедлит всасывание плохого холестерина и снизит негативное влияние сала на сердце и сосуды.