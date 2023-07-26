Некачественный кисломолочный творог может причинить вред организму и даже вызвать проблемы с желудком. Чтобы обезопасить себя от проблем со здоровьем – узнайте, кому нужно отказаться от кисломолочного сыра.

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Кому не нужно есть сыр

Кисломолочный творог не подойдет для людей с лактозной непереносимостью. Сыр у таких людей может вызвать дискомфорт в желудке, метеоризм, вздутие живота и диарею.

Кисломолочный продукт богат белком, который способен сильно нагрузить органы выводной системы. Поэтому если у вас есть заболевания почек, лучше исключить его из рациона.

Сыр противопоказан людям, имеющим аллергию на молочный белок, страдают ожирением или атеросклерозом.



Кисломолочный творог можно есть не всем / Фото из открытых источников

С ограничениями следует употреблять сыр людям с лишним весом или ожирением. При высокой жирности продукта он усваивается быстрее, и организм быстрее поглощает жир и калории.

В сыре много натрия, который задерживает воду и вызывает отеки на лице или руках. Также не стоит есть кисломолочный творог, если у вас проблемы с давлением.