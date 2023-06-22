В сети можно найти множество советов врачей, психологов и сомнологов по улучшению качества сна: кто-то рекомендует избегать яркого света и эмоциональной музыки, кто-то акцентирует внимание на свежем воздухе и температуре, а мы советуем выбирать правильную позицию.

Интересно Сало удивит: какая польза и рекомендованная дневная норма

Сколько человек проживет без сна

Проблемы со сном могут возникать не только в результате стрессовых событий, но и быть наследственными. Решение проблемы всегда одно и важно: любые причины следует искать и ликвидировать, ведь без сна человек способен прожить максимум 10 дней, тогда как без еды мы можем выдержать 14 суток. Уже после 24 часов возникают первые сигнальные симптомы опасности: они похожи на алкогольное опьянение. Для такого состояния характерны:

ухудшение концентрации;

снижение реакции;

раздражительность.

Как улучшить качество сна

Поделился интересным лайфхаком специалист по питанию Али Рамадан. Мужчина в своем тик-токе говорит, что позиция для сна имеет значение. В частности, выбирать стоит левую сторону – это способствует нормализации пищеварения и полезнее для здоровья в целом.