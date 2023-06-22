В сети можно найти множество советов врачей, психологов и сомнологов по улучшению качества сна: кто-то рекомендует избегать яркого света и эмоциональной музыки, кто-то акцентирует внимание на свежем воздухе и температуре, а мы советуем выбирать правильную позицию.
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Сколько человек проживет без сна
Проблемы со сном могут возникать не только в результате стрессовых событий, но и быть наследственными. Решение проблемы всегда одно и важно: любые причины следует искать и ликвидировать, ведь без сна человек способен прожить максимум 10 дней, тогда как без еды мы можем выдержать 14 суток. Уже после 24 часов возникают первые сигнальные симптомы опасности: они похожи на алкогольное опьянение. Для такого состояния характерны:
- ухудшение концентрации;
- снижение реакции;
- раздражительность.
Как улучшить качество сна
Поделился интересным лайфхаком специалист по питанию Али Рамадан. Мужчина в своем тик-токе говорит, что позиция для сна имеет значение. В частности, выбирать стоит левую сторону – это способствует нормализации пищеварения и полезнее для здоровья в целом.
Эксперт объясняет, что в такой позе желудок и желудочный сок не забрасываются в пищевод. Также это снижает давление на позвоночник, так что у человека уменьшаются риски проблем опорно-двигательного аппарата.
Специалист советует спать на боку / Фото Pexels
Особенно понравится это положение беременным, ведь так улучшается кровообращение между сердцем, плодом, маткой и почками и снижается нагрузка на печень.
Также полезен совет и тем, кто храпит, имеет высокое кровяное давление или страдает кислотным рефлюксом. Исключение – люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: лучше спать на правой стороне.