Однако бег разрешен не всем. Есть случаи, когда пробежки даже могут ухудшить здоровье, хотя люди ожидают иного эффекта.

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Какие противопоказания по бегу

Прежде всего, этой активности нужно избегать людям с любыми болезнями сердца – аритмия, стенокардия, сердечная недостаточность и т.д. Если у вас наблюдается варикозное расширение вен, это также признак проблем с сердечно-сосудистой системой.

Осторожными нужно быть тем, кто испытывает проблемы с дыхательной системой. Речь идет о болезнях бронхов, легких, хронических бронхитах или астме. Это может спровоцировать одышку, кашель или затрудненное дыхание.

Не стоит бегать людям с лишним весом. Да, вы все правильно прочитали, дело в том, что многие приравнивают бег к волшебной пилюле, которая мгновенно уберет лишние килограммы. Прежде всего, страдают суставы, ощущается дискомфорт или растяжение. А это работает как антимотивация к спорту в целом.

Человек, у которого недостаточно развиты и натренированы скелетные мышцы – сутулится. Если бежать в таком состоянии, то возникнет дополнительная нагрузка на грудной отдел, скелет и сердечно-сосудистую систему. Поэтому людям с недостаточным весом бегать лучше с тренером,

– объясняет фитнес-тренер коррекционных программ Юлия Панасюк.

Не надо бегать тем, кто испытывает проблемы с двигательным аппаратом (травмы, болевые синдромы, нарушения осанки, проблемы со стопами или коленями). Сначала это нужно исправить и только тогда начинать бегать.