Хотя молоко полезно для костей, борьбы со стрессом, мышечной массы, сна, кожи, волос и здоровья в целом, относительно его употребления есть ряд ограничений. 24 канал рассказывает, из-за чего и кому лучше не пить его.

К слову Неожиданно: кому нельзя есть бананы

Кому и почему не стоит употреблять молоко

Если вы пытаетесь похудеть, молоко не будет помощником в этом, ведь является достаточно калорийным – 42,3 калории на 100 граммов. Людям после 50 лет следует не злоупотреблять этим продуктом. Следствием этого может стать прогрессирование или развитие атеросклероза. Все из-за миристиновой кислоты.

Проблемы с желудком тоже являются препятствием на пути к употреблению. Молоко повышает кислотность, что может привести к появлению язв на стенках желудка и кишечника, то есть к гастриту и язвенной болезни.



Молоко полезно не для всех / Фото Pexels

Воздержаться от коровьего молока нужно детям до одного года, это может спровоцировать неожиданные серьезные аллергические реакции. Если же вы аллергик, молочный антиген "А" может вызвать зуд, сыпь и даже приступ бронхиальной астмы.

Главная причина, по которой категорически нельзя пить этот продукт – непереносимость лактозы. Это генетическое заболевание, которое не дает человеку переваривать лактозу. Часто это передается по наследству и провоцируется дефицитом лактазы.

Последствиями употребления могут быть диарея, вздутие или бурление живота, тошнота, рвота, газы или судороги в животе. Обычно эти симптомы появляются в период от 30 до 120 минут.

Узнайте Кому категорически нельзя есть яйца

Какие молочные продукты вредны

Если у вас нет никаких вышеупомянутых противопоказаний, вам повезло. Но все равно есть продукты на основе молока, которые лучше не есть никому. Речь идет прежде всего о плавленых сырках, которые являются источником трансжиров, которые негативно влияют на сосуды и вызывают развитие атеросклероза.

Удержаться следует от йогуртов с наполнителями, в которых немало сахара. По идентичной причине не стоит покупать сладкие глазированные сырки. У них еще иногда некачественный шоколад.