Фасоль очень быстро растет, неприхотлива в уходе и, вероятно, именно из-за этих характеристик стала столь популярной. Впрочем, к ее употреблению следует относиться осторожно, ведь она может удивить вас целым букетом побочных эффектов.

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Фасоль может вызвать газообразование

Несмотря на многочисленные преимущества фасоли для здоровья, следует помнить и о том, что это растение из семейства бобовых может вызвать газы. И этот эффект только усилится, если вы будете употреблять его очень часто или даже каждый день.

Причина, по которой бобовые вызывают газообразование, состоит в том, что она содержит вещества, которые не перевариваются организмом – в частности, углевод рафинозу. Так что если у вас есть заболевания пищеварительной системы или почек, попробуйте ограничить употребление фасоли.

Фасоль может вызвать колебания веса

Оказывается, потребление фасоли может помочь уберечься от многих сердечно-сосудистых заболеваний. Также считается, что она может помочь поддерживать здоровую массу тела и даже снизить объем талии.

Но эти преимущества не столь однозначны: если вы будете употреблять слишком много этого продукта, у вас может появиться несколько лишних килограммов. Это происходит из-за того, что фасоль чрезвычайно сытная и калорийная, поэтому, если вы следите за фигурой, старайтесь контролировать, сколько фасоли вы едите.

Опасность аллергии

Да, даже такой невинный продукт, как фасоль, может вызвать аллергию у некоторых людей. И вы можете подумать, что уже бы знали, если бы имели ее, однако аллергия на фасоль может появиться с возрастом. И если дети могут перерасти пищевую аллергию, у взрослых она в основном остается на всю жизнь.



Фасоль может вызвать аллергию / Фото Pexels

Впрочем, к счастью, аллергия на фасоль не распространена, поэтому большинство людей могут без проблем наслаждаться этим продуктом. Но если у вас есть аллергия на сою, шансы получить негативную реакцию на фасоль стремительно растут.

Головная боль и мигрени

Вы могли и не подозревать, однако многие бобовые, в том числе и фасоль, могут вызвать не только вздутие живота, но и головные боли. Это связано с веществом тирамин, содержащегося в продукте.

Пища, содержащая тирамин, может спровоцировать головную боль у больных мигренью, способствуя цепной реакции, что приводит к селективному церебральному сужению сосудов с последующим отскоком расширения черепных сосудов (самой распространенной причиной пульсирующей головной боли),

– сообщили в Национальном фонде борьбы с головной болью.

Особенно сильно этот эффект может проявиться у людей, уже страдающих мигренями.