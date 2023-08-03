Маленькие корнеплоды могут быть идеальной закуской для большинства людей, ведь они содержат много питательных веществ и могут снизить воспаление и урегулировать уровень холестерина в крови.

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Чем опасен редис

Вы могли и не подозревать, что этот овощ имеет неожиданные побочные эффекты, которые могут проявиться особенно ярко, если вы будете есть редис в сыром виде. Корнеплод не только придаст вашему телу витаминов, но и навредит щитовидной железе.

Оказывается, редис содержит вещество под названием гойтроген. Эта группа соединений есть и в других овощах, например, брокколи, капусте и некоторых соевых продуктах. Эти соединения освобождаются тогда, когда вы употребляете редиску в сыром виде, и блокируют процесс поступления йода в щитовидную железу.

Без достаточного количества йода работа железы может быть серьезно нарушена, и она не сможет производить необходимые организму гормоны.

Итак, если у вас проблемы со щитовидной железой, попробуйте ограничить употребление редиса и проконсультируйтесь с врачом перед тем, как добавлять ее в свой ежедневный рацион. Но если вы уверены, что не хотите отказываться от этого овоща, есть способ решить проблему – готовить редис.



Редис может вызвать проблемы со щитовидной железой / Фото Pexels

Если пищу, насыщенную гойтрогенами, подвергнуть термической обработке, это снизит ее способность влиять на выработку гормонов. Отказываться от редиса совершенно точно не стоит, ведь он может предоставить незаурядные преимущества вашему здоровью.

В частности, полезен этот корнеплод для людей, болеющих желтухой. И, что интересно, в лечении используют не сам овощ, а его листья. Сок помогает выводить токсины из крови и очищать ее.

Обладает редисами и мочегонными свойствами, поэтому помогает в очищении почек и эффективно лечит воспаление и чувство жжения.