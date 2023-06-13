На самом же деле решение о том, применить ли этот продукт, должно вытекать не столько от ваших желаний, сколько от медицинских показателей.

Интересно Кабачки: неожиданная польза и вред

Кому нельзя пить томатный сок

Напиток имеет не только оригинальный вкус, но и содержит много полезных веществ и элементов: витамины А, С и К, фолиевую кислоту. К тому же сок из томатов считается отличным антиоксидантом, то есть составляющие способны защищать клетки от свободных радикалов и тело от заболеваний и признаков старения. Помощным он станет и тем, у кого повышены показатели холестерина.

Положительное воздействие получит сердечно-сосудистая система и кишечник, если вы напиток регулярно употребляете. Общую пользу для здоровья обеспечивают и ликопин, витамины группы В, пектин, бета-каротин и клетчатка.

Однако с напитком следует быть осторожным тем, кто имеет хронические заболевания или проблемы со здоровьем, в частности:

язву;

гастрит;

почечную недостаточность или другие заболевания почек;

проблемы желчного пузыря;

панкреатит;

подагру;

аллергию на томаты и индивидуальную непереносимость.

Если у вас есть какая-либо из перечисленных проблем или недугов, рекомендуем обсудить употребление этого продукта с врачом, ведь последствия могут быть неприятными. Тем, у кого нет противопоказаний, можно смело употреблять 2 стакана томатного сока в день. Эта доза поможет поддержать организм и насытить необходимыми компонентами.