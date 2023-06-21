Врач-диетология Карина Дайнеко поделилась советами по поводу того, кому лучше воздержаться от употребления этого легкого ежедневного напитка.

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Кому не нужно пить воду с лимоном

Чтобы почувствовать пользу (помощь в выведении кальция с мочой и тонизирующий эффект), важно пить воду с лимоном. Диетологи не рекомендуют более 2 таких стаканов в сутки.

Тем, у кого чувствительна зубная эмаль, лучше не пить воду с лимоном. Даже людям, у которых все хорошо с чувствительностью зубов, рекомендуется пить воду с фруктовыми кислотами через трубочку,

– подчеркивает Дайнеко.



Вода с лимоном полезна не для всех / Фото Pexels

Если у человека воспалительные болезни желудка, большое количество такого напитка может вызвать негативную реакцию. Категорически не нужно пить эту воду тем, кто имеет аллергию на цитрусовые или воспалительные процессы мочевой и половой систем.

Кроме того, лицам с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью не нужно употреблять воду с лимоном между приемами пищи, ведь в это время поджелудочная железа отдыхает, а уровень инсулина не должен стимулироваться.