Почему нам нужен йод и когда солить пищу: советы нутрициолога
Согласно данным ВОЗ, 38% людей в мире живет с йододефицитом. Чтобы эта проблема не мешала и вам, нутрициологиня Ольга Дорош напоминает зачем нам йод, что вызывает его дефицит и в какой пищи искать микроэлемент.
Источник: инстаграм Ольга Дорош
Для жизненных потребностей человека необходимо получать всего лишь 5 граммов йода. Именно этот микроэлемент участвует в продукции гормонов щитовидной железы (тироксина и трийодтиронина), которые регулируют процессы обмена веществ в организме.
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Подробнее о йоде, его функциях и том, как избежать йододефицита, рассказала нутрициологиня Ольга Дорош.
Для чего нам йод
Наша щитовидная железа использует его для выработки своих гормонов, которые в свою очередь влияют на:
- рост и развитие организма (особенно детей) ⠀
- умственное развитие, память; ⠀
- обмен веществ, вес тела.
Дефицит йода может вызвать: ⠀
- проблемы с щитовидной железой; ⠀
- отеки
- сухость кожи, выпадение волос; ⠀
- ощущение хронической усталости;
- задержку роста и развития у детей (даже незначительные дефициты при беременности снижают когнитивные функции у детей);
- возрастает вероятность прерывания беременности, патологии плода. ⠀
Откуда брать йод
В какой пище содержится йод / Фото Pexels
Йод встречается в морской воде, продуктах выращенных в прибрежных зонах и некоторых почвах. Высокое количество микроэлемента содержится в:
- морской рыбе и морепродуктах;
- водорослях (ламинария, вакаме, мекабу, нори);
- морепродуктах (мидии, кальмары, креветки, икре);
- белой рыбе (минтай, хек);
- овощах (картофеля, редисе, чеснока, свекле, томатах, баклажанах, спарже, зеленом луке, щавеле, шпинате);
- фруктах (бананах, апельсинах, лимонах, дыни, ананасах, хурме);
- яйцах;
- молоке;
- говядине;
- грецких орехах.
Именно йодированную, а не морскую или гималайскую. Это поможет обеспечить суточную потребность в йоде, ведь в таком случае мы четко знаем, что в 5 граммах соли есть суточная норма йода (примерно 200 микрограммов).
О соли
При различных способах приготовления, йод уходит из соли. Процент потери колеблется от 7 до 50%. Поэтому лучше солить блюда в конце приготовления. Саму соль желательно хранить в сухом темном месте в плотно закрытой посуде.
Общий срок хранения соли до 3-х месяцев. И чем быстрее вы используете начатую пачку – тем лучше.
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