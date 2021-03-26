Ученые сравнили фото близнецов: один из них курильщик со стажем, другой – не курит. Результаты обнаружили, что люди с большим стажем курения выглядят хуже братьев и сестер с идентичной генетикой.

Исследование, проведенное учеными кафедры пластической хирургии в Case Western Reserve University, показало, что люди, которые курят более 5 лет, в 57% случаев выглядят старше своих ровесников. В них наблюдаются характерные деформации лица, в том числе изменение контура губ и мешки под глазами.

Читайте также Веганская и мясная диета: как изменилась внешность близнецов в зависимости от типа питания

Никотин повреждает коллаген и эластичность кожи. Поэтому кожа у курильщиков провисает быстрее, соответственно на несколько лет раньше возникают возрастные морщины. На фото ниже можно увидеть двух сестер-близняшек: женщина слева курит на 17 лет дольше, чем ее сестра справа.



Обратите внимание на мешки под глазами и морщины по контуру губ / Фото Plastic and Reconstructive Surgery

Когда вы курите, капилляры в эпидермисе сужаются. Ослабевает кровеносная система, из-за чего в кожу не попадает достаточное количество кислорода и питательных веществ.



Справа – курильщик. Обратите внимание на кисетные морщины / Фото Plastic and Reconstructive Surgery

Курение выводит из организма питательные вещества, в частности снижает содержание витамина С, который необходим для здорового цвета кожи. Из-за этого лицо курильщиков часто отличается тусклостью и болезненностью.



Оба близнеца курят, однако брат справа делает это на 14 лет дольше / Фото Plastic and Reconstructive Surgery

Сигаретный дым заставляет чаще щуриться, а сам процесс курения влияет на кожу губ, где в заядлых курильщиков преждевременно образуются мимические морщины.