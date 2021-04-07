На протяжении десятилетий люди начинали свой день со стакана только приготовленного сока из сельдерея и утверждали, что этот напиток помог похудеть, вывел токсины и способствовал совершению воспалительного процесса. Разберемся, что из этого факты и на что способен сок сельдерея самом деле.

Сельдерей содержит витамины, минералы и антиоксиданты, среди которых А, С, E, B, фолат, бета-каротин, калий, натрий и магний. Сок из сельдерея помогает бороться с воспалением, улучшает пищеварение, способствует расслаблению нервной системы и очищает кожу.

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Чтобы ощутить все преимущества сельдерея, диетологи рекомендуют начинать утро с 400 миллилитров только выжатого сока натощак. Сок из сельдерея – это лечебный, а не калорийный напиток, поэтому вам все равно придется готовить дополнительный завтрак, который обеспечит вас энергией на весь день. Но подождите хотя бы 15 минут перед тем, как принимать пищу.



Преимущества сока из сельдерея / Фото Unsplash

Так вы сможете усвоить максимально много бета-каротина, который защищает организм от повреждения клеток. Кроме того, этот овощ содержит много антиоксидантов, которые защищают кожу, помогают сохранить молодость и эластичность.

Эффективное лекарство

Сельдерей не зря попал в тренды правильного питания. Диетологи называют его "коктейлем молодости" из-за его противовоспалительных свойств. В одном стебле содержится немало фитонутриентов – растительных соединений, которые уменьшают воспаление. В традиционной китайской медицине сок сельдерея считается лечебным средством против высокого кровяного давления. А выпитый натощак, он помогает ускорить метаболизм и улучшить пищеварение.

Напиток стал популярным из-за низкой калорийности. В стебле сельдерея всего 10 калорий, две из которых сжигаются уже во время пищеварения. Из-за того, что такой сок – это преимущественно вода, он поможет вам оставаться увлажненными в течение целого дня. Это в свою очередь помогает регулировать кровяное давление, температуру тела, работу мозга и передвижение питательных веществ по организму.

Мифы о соке из сельдерея



Как приготовить сок из сельдерея / Фото Unsplash

Прежде чем перейти на соки из сельдерея, учтите, что существует несколько недостоверных утверждений, связанных с этим растением. Во-первых, существуют лишь ограниченные исследования влияния сока сельдерея на угри, диабет, и заболевания печени. Во-вторых, сок сельдерея не влияет на процесс детоксикации. Наше тело обеспечено естественной системой вывода вредных веществ, поэтому дополнительные напитки или лекарства для этого не нужны.

Как приготовить сок из сельдерея в домашних условиях