С наступлением локдауна закрылись все развлекательные заведения и спортзалы. Поэтому предлагаем кардиотренировки для женщин, которые помогут поддерживать здоровый образ жизни.

Кардиотренировка – это любой вид аэробных нагрузок, увеличивают пульс в течение длительного промежутка времени, отмечает Flo.

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Преимущества кардиотренировок

Кардиотренировки очень полезны для нашего здоровья. Среди основных преимуществ:

Улучшают сосудистую систему, увеличивая кровоток и доставляя больше клеток кислорода в мышцы и органы.

Эти упражнения снимают стресс и повышают настроение, выделяя в кровь эндорфины, чтобы хорошо себя чувствовать.

Сжигают жир и предотвращают появление целлюлита.

Кардио-упражнения укрепляют ваши мышцы и кости, уменьшая риск получения травм в повседневной деятельности.

Улучшают сон, помогая расслабиться и отдохнуть. Они также полезны для тех, кто страдает от бессонницы.

Кардиотренировка приносит пользу вашему физическому и ментальному здоровью. Недавние исследования даже показали, что регулярное выполнение кардиоупражнений может предотвратить депрессию.

Кардиоупражнения для женщин

Ходьба

Ходьба – это отличное упражнение, которое можно добавить к своему тренировочному режиму. При этом, ходьбой можно заниматься когда угодно:

на выходные можно пройтись быстрой прогулкой в парке;

на работу или с работы идти пешком;

дайте себе дополнительное время между встречами, чтобы прогуляться.

Ходьба – это простое занятие, которое можно выполнять для того, чтобы облегчить спазмы периода. В зависимости от местности вы можете сжечь до 200 калорий, просто прогулявшись 30 минут. Кроме того, во время ходьбы позвоночник и колени не испытываю сильной нагрузки.

Ходить можно даже дома – смотрите видео:

Бег (или ходьба) по лестнице

Бег или ходьба по лестнице увеличивает интенсивность кардиотренировки, поскольку вы поднимаете вес тела против силы тяжести. Вы также нацелены на различные группы мышц в зависимости от того, как вы бежите: вверх или вниз.

Как правильно бегать по лестнице – смотрите видео:

Скакалка

Скакалка – доступный тренажер, улучшающий равновесие и координацию. Прыжки с веревкой сжигают более 10 калорий в минуту. Кроме того, с помощью скакалки тонизируются мышцы спины и рук.

Упражнения со скакалкой – смотрите видео:

Велоспорт

Езда на велосипеде – это еще упражнение, которое вы можете делать, даже когда у вас менструация. Стационарные велосипеды позволяют изменять передачи для увеличения или уменьшения сопротивления, чтобы вы могли регулировать интенсивность тренировки.

Смотрите видео: упражнение с велотренажером

​Burpee

Burpee – это сочетание прыжков, приседаний и отжиманий. Это упражнение также можно сочетать с интервальными тренировочными программами, чтобы смешать ваши кардио упражнения.

Смотрите видео: как выполнять burpee

Откаты

Откаты – это форма упражнения для живота, которое можно делать на коврике или на мяче для упражнений. Попробуйте выполнить 5 – 10 повторений по 2-3 подхода.

Смотрите видео: как правильно делать откаты

Отжимания альпиниста

Отжимание альпиниста – это как бег на месте, но с планки. Займите исходное положение, правое колено подведите к груди, левая нога остается вытянута позади корпуса, быстро измените положение ног наоборот. Между повторами добавьте 5 – 10 отжиманий.

Смотрите видео: как правильно выполнять отжимания с бегом

Перед выполнением любых физических нагрузок, если вы имеете проблемы со здоровьем, стоит проконсультироваться с врачом.