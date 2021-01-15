Лучшие кардиотренировки для женщин: список упражнений
С наступлением локдауна закрылись все развлекательные заведения и спортзалы. Поэтому предлагаем кардиотренировки для женщин, которые помогут поддерживать здоровый образ жизни.
Кардиотренировка – это любой вид аэробных нагрузок, увеличивают пульс в течение длительного промежутка времени, отмечает Flo.
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Преимущества кардиотренировок
Кардиотренировки очень полезны для нашего здоровья. Среди основных преимуществ:
- Улучшают сосудистую систему, увеличивая кровоток и доставляя больше клеток кислорода в мышцы и органы.
- Эти упражнения снимают стресс и повышают настроение, выделяя в кровь эндорфины, чтобы хорошо себя чувствовать.
- Сжигают жир и предотвращают появление целлюлита.
- Кардио-упражнения укрепляют ваши мышцы и кости, уменьшая риск получения травм в повседневной деятельности.
- Улучшают сон, помогая расслабиться и отдохнуть. Они также полезны для тех, кто страдает от бессонницы.
Кардиоупражнения для женщин
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Ходьба
Ходьба – это отличное упражнение, которое можно добавить к своему тренировочному режиму. При этом, ходьбой можно заниматься когда угодно:
- на выходные можно пройтись быстрой прогулкой в парке;
- на работу или с работы идти пешком;
- дайте себе дополнительное время между встречами, чтобы прогуляться.
Ходьба – это простое занятие, которое можно выполнять для того, чтобы облегчить спазмы периода. В зависимости от местности вы можете сжечь до 200 калорий, просто прогулявшись 30 минут. Кроме того, во время ходьбы позвоночник и колени не испытываю сильной нагрузки.
Ходить можно даже дома – смотрите видео:
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Бег (или ходьба) по лестнице
Бег или ходьба по лестнице увеличивает интенсивность кардиотренировки, поскольку вы поднимаете вес тела против силы тяжести. Вы также нацелены на различные группы мышц в зависимости от того, как вы бежите: вверх или вниз.
Как правильно бегать по лестнице – смотрите видео:
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Скакалка
Скакалка – доступный тренажер, улучшающий равновесие и координацию. Прыжки с веревкой сжигают более 10 калорий в минуту. Кроме того, с помощью скакалки тонизируются мышцы спины и рук.
Упражнения со скакалкой – смотрите видео:
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Велоспорт
Езда на велосипеде – это еще упражнение, которое вы можете делать, даже когда у вас менструация. Стационарные велосипеды позволяют изменять передачи для увеличения или уменьшения сопротивления, чтобы вы могли регулировать интенсивность тренировки.
Смотрите видео: упражнение с велотренажером
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Burpee
Burpee – это сочетание прыжков, приседаний и отжиманий. Это упражнение также можно сочетать с интервальными тренировочными программами, чтобы смешать ваши кардио упражнения.
Смотрите видео: как выполнять burpee
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Откаты
Откаты – это форма упражнения для живота, которое можно делать на коврике или на мяче для упражнений. Попробуйте выполнить 5 – 10 повторений по 2-3 подхода.
Смотрите видео: как правильно делать откаты
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Отжимания альпиниста
Отжимание альпиниста – это как бег на месте, но с планки. Займите исходное положение, правое колено подведите к груди, левая нога остается вытянута позади корпуса, быстро измените положение ног наоборот. Между повторами добавьте 5 – 10 отжиманий.
Смотрите видео: как правильно выполнять отжимания с бегом
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