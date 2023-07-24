Диетологиня Светлана Фус рассказывает, что избыток мучного действительно вреден для здоровья, однако если грамотно и ответственно подойти к выбору продукта, то получится безопасный и полезный источник многих питательных веществ.

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Макаронные изделия (паста итальянской), изготовленные из твердых сортов пшеницы – главный ингредиент итальянской кухни. Их разновидностей существует много, и каждый из них отлично сочетается с разными соусами и гарнирами. Макароны – это отличный способ утолить голод.

Учитывайте состав и количество соусов, которые могут добавить избыток калорийности и жирности блюдам с пастой. Макароны твердых сортов во время приготовления лучше не переваривать – это повышает гликемический индекс и калорийность блюда. В Италии стандартно готовят к степени al dente ("на зубок"), то есть сама середина изделия немного недоварена и может казаться полусырой,

– отметила диетологиня.

Она советует помнить, что 100 граммов сухих макарон после варки превращаются в порцию весом 250-300 граммов. Если употреблять такие "правильные" макароны несколько раз в неделю, то вреда фигуре не будет.

Диетологиня даже поделилась с поклонниками мини-пособием, в котором рассказала о самых популярных итальянских названиях паст и с чем их лучше сочетать.



Мини-пособие макаронами / Фото с Instagram Светланы Фус



Мини-пособие макаронами / Фото с Instagram Светланы Фус