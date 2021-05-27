Массаж положительно влияет на организм: ткани согреваются, кровоснабжение усиливается, к клеткам поступает больше питательных веществ. При регулярном массаже связи становятся более подвижными и эластичными, а кожа – упругой.

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Когда может понадобиться массаж

Легкий массаж будет полезен во многих случаях, даже если с медицинской точки зрения, в нем нет острой необходимости. Когда вы разминаете шею, спину, плечи или колени – суставы укрепляются, а болевые ощущения и напряжение – уменьшаются. Но бывают случаи, когда массаж просто-напросто необходим:

  • после ударов / падений,
  • вследствие растяжения и разрывов связок,
  • при вывихах,
  • при повреждении внутреннего или бокового мениска. Эта проблема особенно распространена среди спортсменов и пожилых людей.
  • при повреждениях хрящей, которые сопровождают вывихи, переломы и ушибы.

Когда массаж делать нельзя

Но есть ситуации, когда массаж, даже профилактический, строго запрещен:

  • в организме протекают воспалительные процессы,
  • недавно вы перенесли тяжелую операцию или получили тяжелую травму,
  • у вас аллергия с высыпаниями на коже,
  • в организме есть опухоли,
  • у вас заболевания крови или ишемическая болезнь сердца.

Основные приемы массажа колен

Массаж колена, как и любой другой, начинается с легкого поглаживания. Им также заканчивается сеанс, чтобы успокоить кожу. Поверхностное поглаживание расслабляет, а глубокое – оказывает тонизирующее действие. Поглаживание делайте вдоль лимфо- и кровотока.

После поглаживания перейдите к растиранию. Во время выполнения этого этапа, кожа вокруг колена должна смещаться и растягиваться, благодаря чему колено разогревается, а к суставу – поступает больше крови.

В колене нет мышц, которые можно было бы разминать, поэтому вся суть массажа коленного сустава именно в растирании.

Далее подвигайте коленную чашечку, обхватив ее рукой: вверх-вниз, по диагонали и по кругу. Так вы разомните связи.

Что нужно помнить, делая массаж

  • Тот, кому делают массаж, должен лежать на спине, разведя ноги. Под колени желательно положить валик.
  • Нога должна быть полностью расслаблена.
  • Все движения нужно совершать в направлении кровеносных и лимфатических сосудов – от голени до паха.
  • На первых сеансах не нужно сильно мяты колено. Хрящи, связки, мышцы должны привыкнуть.