Массаж положительно влияет на организм: ткани согреваются, кровоснабжение усиливается, к клеткам поступает больше питательных веществ. При регулярном массаже связи становятся более подвижными и эластичными, а кожа – упругой.

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Когда может понадобиться массаж

Легкий массаж будет полезен во многих случаях, даже если с медицинской точки зрения, в нем нет острой необходимости. Когда вы разминаете шею, спину, плечи или колени – суставы укрепляются, а болевые ощущения и напряжение – уменьшаются. Но бывают случаи, когда массаж просто-напросто необходим:

после ударов / падений,

вследствие растяжения и разрывов связок,

при вывихах,

при повреждении внутреннего или бокового мениска. Эта проблема особенно распространена среди спортсменов и пожилых людей.

при повреждениях хрящей, которые сопровождают вывихи, переломы и ушибы.

При серьезных травмах массаж следует доверить профессионалу.

Когда массаж делать нельзя

Но есть ситуации, когда массаж, даже профилактический, строго запрещен:

в организме протекают воспалительные процессы,

недавно вы перенесли тяжелую операцию или получили тяжелую травму,

у вас аллергия с высыпаниями на коже,

в организме есть опухоли,

у вас заболевания крови или ишемическая болезнь сердца.

Основные приемы массажа колен

Массаж колена, как и любой другой, начинается с легкого поглаживания. Им также заканчивается сеанс, чтобы успокоить кожу. Поверхностное поглаживание расслабляет, а глубокое – оказывает тонизирующее действие. Поглаживание делайте вдоль лимфо- и кровотока.

После поглаживания перейдите к растиранию. Во время выполнения этого этапа, кожа вокруг колена должна смещаться и растягиваться, благодаря чему колено разогревается, а к суставу – поступает больше крови.

В колене нет мышц, которые можно было бы разминать, поэтому вся суть массажа коленного сустава именно в растирании.

Далее подвигайте коленную чашечку, обхватив ее рукой: вверх-вниз, по диагонали и по кругу. Так вы разомните связи.

Что нужно помнить, делая массаж