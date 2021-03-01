Именно правильно выбранная форма препарата для лечения травмы, может стать залогом эффективной терапии и ускорить процесс выздоровления. Предлагаем, разобраться в каких случаях лучше использовать мазь, а когда – гель.

Что эффективнее при травме: гель или мазь? Наверное, каждый из нас не раз задавал себе этот вопрос, покупая лекарственные или косметические средства для домашней аптечки. Но чем больше форм выпуска препарата, тем сложнее сделать выбор.

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Чтобы не прогадать с формой выпуска и купить препарат, отвечающий именно вашим потребностям, важно учесть вид травмы, ее локализацию и симптомы.

Виды травм

Физическая травма – это повреждение тканей или органов тела вследствие удара, ранения, ожога, которое сопровождается местной и общей реакцией организма.

Зависимо от поражений тканей, травмы бывают:

открытые – имеющиеся повреждения покровов организма (раны, ожоги);

– имеющиеся повреждения покровов организма (раны, ожоги); закрытые – кожа и слизистые оболочки остаются целыми (вывихи, ушибы).

Как оказать первую помощь

Мы часто сталкиваемся с бытовым травматизмом, однако не всегда действуем правильно. И это касается не только препарата, который мы наносим на пораженное место, но и алгоритма действий. Чтобы избежать ошибок, предлагаем ознакомиться с основами оказания первой медицинской помощи при наиболее распространенных видах травм.

При небольших порезах и ранах

с помощью ватного тампона промойте рану 3% перекисью водорода, при его отсутствии – чистой (по возможности охлажденной кипяченой) водой с мылом. Хорошо смойте мыло водой. При неглубоких ранах целесообразно использовать препараты в форме геля, могут помочь облегчить боль и ускорить заживление.

При ожогах (самый распространенный – термический):

охладите поврежденный участок под струей холодной воды или кусочком льда, обратив его тонким полотенцем. Охлаждение должно длиться не менее 15 минут. Чтобы предотвратить проникновение инфекции, наложите сухую, неплотную, стерильную повязку на обожженное место. Нельзя использовать присыпки или мази (особенно на жирной основе). Для обезболивания и уменьшения воспаления следует использовать гели без содержания жиров.

При ушибах:

в первые 10 – 15 минут после травмирования, к ушибу необходимо приложить что-то холодное. Это поможет уменьшить отек. Чуть позже, для обезболивания и ускорения восстановления травмированного участка, можно накладывать повязку с мазью и плотно зафиксировать ее эластичным бинтом.

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Рассмотрим подробнее варианты возможного использования лекарственного средства, что имеет несколько форм для наружного применения. Например, средство Траумель С, которое выпускается в форме мази и геля, что дает дополнительную возможность индивидуального подхода к лечению любой травмы. Препарат оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, противоэкссудативное, иммуннорегулирующее, репаративное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций, за счет веществ растительного и минерального происхождения, входящих в состав препарата.



Какая разница между мазью и гелем на примере препаратов Траумель С / Инфографика 24 канал

Когда лучше подойдет мазь, а когда выбрать гель

Траумель С гель оказывает обезболивающее действие / Фото Heel

В ситуации, требующей быстрого действия, например обезболивание, актуальным будет использование Траумель С гель.

Скорость наступления обезболивающего эффекта геля обеспечивает его состав. Он не содержит жиров, поэтому быстро проникает в поврежденных тканей. Легко распределяется и лучше удерживается на влажных, мокнущих поверхностях в отличие от мазей. Поэтому применение Траумель С Гель может быть целесообразным для оказания первой помощи при ушибах и других травмах, которые сопровождаются повреждением целостности кожи.

Траумель С мазь эффективно борется с воспалениями / Фото Heel

Если есть необходимость в длительном анальгетического и противовоспалительного эффекта, можно воспользоваться Траумель С мазь. Эта форма препарата применяется в случаях, когда есть необходимость проникновения лекарственного средства глубоко в ткани. Например, при различных спортивных и бытовых травмах, воспалительных процессах кожи, без нарушения ее целостности. Его применяют для лечения длительных или хронических воспалительных процессов (артриты, артрозы). Благодаря своему составу, использование мази будет эффективным для лечения рубцов, атопических проявлений и восстановления сухой и раздраженной кожи.

Эта информация дает нам возможность оптимального подбора необходимой формы лекарственного средства для оказания квалифицированной помощи с учетом индивидуальных потребностей и для получения лучшего лечебного эффекта. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией.

Важно, обратить внимание на случаи травмирования, когда не стоит медлить. В таких ситуациях необходимо срочно обращаться за медицинской помощью: