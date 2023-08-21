Микробы могут прятаться в таких местах вашего дома, о которых вы даже не думали. Но для того, чтобы сохранить свое здоровье и поддерживать иммунитет, вам нужно своевременно избавляться от этих вредителей.

Интересно Эта простая привычка поможет быстро похудеть и улучшить сон.

Письменный стол

Вам может показаться, что на вашем рабочем месте дома не может быть ничего, кроме бумаги, компьютера и пыли. Впрочем, это не так, так что вам стоит уделить больше внимания домашнему офису. Оказывается, эта поверхность может содержать в 400 раз больше бактерий, чем обычное сиденье унитаза.

В частности, то место, на которое вы опираетесь руками, может содержать до 10 миллионов бактерий. Для того чтобы предотвратить лишние загрязнения, протирайте стол не только влажной тряпкой, но и используйте моющее средство.

Головка душа

Во время уборки в ванной вы вряд ли уделяете достаточно внимания кранам и лейке душа – и зря. Исследования показали, что она может стать потенциальной средой для размножения бактерий, а затем загрязнять воду, которой вы моетесь.

Кроме того, некоторые микробы, которые могут поселиться на душевом кране, могут вызвать и респираторные заболевания у людей с ослабленным иммунитетом. Следовательно, внимательно следите за тем, чтобы на лейке душа не образовывалось налета и не оставалось лишнего мусора.

Эксперты советуют периодически замачивать воронку для душа на ночь в растворе уксуса и воды.

Простыни

Простыни вы используете каждую ночь, и они тесно контактируют с вашей кожей, а значит – впитывают весь пот, влагу и грязь из нее. Впрочем, учитывайте, что в такой среде могут появиться пылевые клещи, бактерии и микробы. Кроме того, каждую ночь на простынях вы оставляете немало мертвых клеток кожи.



На простынях собирается много микробов / Фото Pexels

Чтобы избежать неприятных кожных заболеваний, стирайте постельное белье по меньшей мере раз в неделю.

Доска для нарезки

Да, вы могли и не думать о том, что поверхность, на которой вы каждый день готовите себе еду, хранит немало микробов. Оказывается, обычная разделочная доска содержит на 200% больше бактерий, чем сиденье унитаза.

И на доске для нарезания некоторые болезнетворные бактерии – например кишечная палочка – могут жить даже месяцами. Обратите внимание и на такие проблемные места, как столешницы, стулья и другие кухонные поверхности.

Деревянные доски нельзя слишком часто мыть в посудомоечной машине, но не забывайте тщательно дезинфицировать их после каждого использования. Также доски можно протирать уксусом или перекисью водорода – это поможет уничтожить микробы и бактерии.

Держатель для зубной щетки

Вы будете удивлены, но исследования показали – самым грязным местом во всей ванной есть сосуд, в котором вы храните свою зубную щетку. Особенно важно его часто мыть, если он расположен недалеко от унитаза, ведь таким образом на вашей щетке и сосуде для нее могут собираться неприятные микробы.

По крайней мере, раз в неделю мойте держатель для щетки в посудомоечной машине или вручную с использованием моющего средства.