Привычка устранять стресс с помощью еды негативно отражается не только талии. Она наносит вред обменным процессам и приносит немало дискомфорта органам пищеварения. Поэтому если вы чувствуете зависимость от пищевых привычек, пора поработать над своей метаболической гибкостью.

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Что нужно знать об обмене веществ



Почему жир полезен для нашего организма / Фото Pexels

Для начала разберемся, как работает метаболизм. Чтобы легче понять теорию, практикующий врач и автор книги "Интуитивное голодание" Уилл Коул, предлагает простую метафору. Представьте, что ваше тело – это камин, а глюкоза – жидкость для его разжигания. Разжечь огонь с ее помощью будет просто, но без дополнительной подпитки он быстро погаснет.

Так и сахар, дающий организму мгновенный приток энергии, от которой через короткое время не остается и следа. Другое дело жир. Он напоминает дрова, костер от которых будет разгораться медленно, зато долго не погаснет. Именно жир обеспечивает наше тело стабильной энергией.

Конечно, это не повод полностью исключать из своего рациона углеводы. Человеческий организм нуждается во всех видах топлива. Например, наша ЦНС требует около 140 граммов глюкозы в сутки, а при ее дефиците снижается концентрация внимания, ухудшаются когнитивные функции, проявляется усталость.

Что такое метаболическая гибкость



Что такое метаболическая гибкость / Фото Pexels

Метаболическая гибкость – это умение организма адаптироваться к различным условиям и использовать то топливо, которое доступно конкретно сейчас. Развитие этой способности продиктовано эволюцией: когда меню человека ограничивалось добычей, организм приспосабливался к любой пище. Это и помогло нам выжить.

Сегодня постоянный доступ к пище, диета с большим содержанием простых углеводов и частые перекусы "зацикливают" организм на режиме сжигания сахара.

Чем более гибким является метаболизм, тем легче он "переключается" с сахара в жир и обратно.

Простыми словами: у человека с развитой метаболической гибкостью не будет дискомфорта после праздничного застолья и ощущения бессилия при случайном пропуске обеда.

Как понять, что вам не хватает гибкости

Люди без метаболической гибкости с большей вероятностью испытывают усталость, неконтролируемую тягу к еде и раздражение. Это, кстати, одна из причин, почему не всем подходит интуитивное питание. Поскольку за усвоение, сохранение и расходы питательных веществ соответствует эндокринная система, неконтролируемая тяга к сладостям может быть обусловлена ​​нарушениями обменных процессов. И никакие практики здесь не помогут.

При устойчивости к лептину, клетки мозга просто не распознают сигналы насыщения и вместо того, чтобы расходовать запасы жира – накапливают его. К метаболической ригидности приводит и дисфункция митохондрий – энергетических станций наших клеток. Чем ниже количество митохондрий, тем сложнее организму преобразовать пищу в энергию. А значит, он будет выбирать более простые ее источники: не жир, а глюкозу.

Признаки отсутствия метаболической гибкости:

вы едите между основными приемами пищи;

вам трудно сосредоточиться на работе, если вы чувствуете голод;

вы едите, даже если не голодны;

если вам приходится пропустить прием пищи, это отражается на вашем эмоциональном состоянии;

вы завтракаете сразу же после пробуждения;

ваш уровень энергии нестабильной в течение дня;

вы регулярно едите сладости.

Как развить метаболическую гибкость



Как развить метаболическую гибкость / Фото Pexels

Физические нагрузки

Интуитивно кажется, что лучшее решение – это отказ от сахара, однако этого явно недостаточно.

Только физическая активность поможет восстановить способность организма сжигать жир, а аэробные тренировки усиливают митохондриальный биогенез. Чем больше митохондрий, тем проще организму получить энергию из любого вида топлива.

Интервальные голодания

Благодаря интервальному голоданию повышается чувствительность к лептину, снижается воспаление, ускоряется жировой обмен и стабилизируются суточные ритмы. Это снижает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

К тому же такой тип питания запускает процесс аутофагии, которая пролонгирует продолжительность жизни.

Питание для улучшения обменных процессов

Развить метаболическую гибкость поможет переход на низкоуглеводное меню. Кето-диета имеет свои недостатки и подходит далеко не всем, но за 3 – 5 недель такого питания организм научится распознавать и сжигать жиры.