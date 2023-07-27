Кофе далеко не так вреден, как его часто изображают. Для того чтобы соблюдать здоровый образ жизни, совсем необязательно полностью отказываться от кофеина.

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Кофе вызывает бессонницу

Да, кофейные зерна содержат кофеин, стимулирующий центральную нервную систему. Это может вызвать временное повышение энергии и настроения. Впрочем, это соединение есть не только в кофе, но и в чае, безалкогольных напитках и шоколаде. И чрезмерное употребление кофе перед сном может вызвать определенные проблемы с засыпанием.

Но если пить этот напиток в меру и утром, он не помешает засыпанию. Он поможет ощущать прилив сил в течение дня. А если вам тяжело заснуть ночью, вы можете попробовать эти несколько методов:

установите график сна;

определите, какие факторы вызывают у вас стресс. По возможности избавьтесь от них;

создайте спокойную среду для сна.

Кофе вызывает обезвоживание

Вот интересный факт, противоречащий этому мифу: кофе на 98% состоит из воды. Кроме того, эксперты убеждены, что кофе, который вы пьете в течение дня, должен учитываться в рекомендованную суточную норму потребления воды.

Так что кофе не только не обезвоживает, но и наоборот – увлажняет ваш организм. Корень мифа состоит в том, что кофе является сильным мочегонным средством, однако тело сначала поглощает всю необходимую жидкость, а затем избавляется от лишней.

Что бы ни говорили мифы, вы не теряете больше жидкости, чем получаете во время употребления кофе.

Кофе помогает в похудении

Развенчивать этот миф уже не так приятно, однако кофе на самом деле не поможет вам избавиться от лишних килограммов. Считается, что кофе способствует похудению, однако так говорят из-за того, что напиток повышает энергию и помогает быть активнее в течение дня, однако ни одно исследование не установило непосредственной связи между кофеином и похудением.

Лучший способ поддерживать здоровый вес – следить за рационом и вести активный образ жизни. Но это не значит, что вам нужно отказываться от кофе, ведь именно он может обеспечить необходимую энергию, чтобы начать утро.



Кофе не поможет сбросить килограммы / Фото Pexels

Кофе вызывает привыкание

Этот миф наиболее распространен, и в нем даже есть доля правды, ведь кофеин действительно обладает свойствами, связанными с привыканием. Впрочем, последствия кофеина продолжаются всего день или два, так что говорить о длительном эффекте не приходится.

Если употребить слишком много кофе, он может заблокировать чувство усталости и создать возможности для более эффективной работы дофамина. Но потом появятся и более неприятные последствия: нервозность и стресс. Эти симптомы исчезнут уже через несколько часов после употребления напитка.

Кофе может отрезвить

Если вы думаете, что после распития алкоголя эспрессо поможет вам освежиться и стать трезвее, к сожалению, это не сработает. Вероятно, для некоторых людей чувство бодрости очень похоже на трезвость, однако кофеин вообще не изменяет уровень алкоголя в вашем организме.

Однако исследования показывают, что все же существует связь между кофе и выздоравливающими от алкогольной зависимости людьми. Более 90% американцев, входящих в программу анонимных алкоголиков, пьют кофе.