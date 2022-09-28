Многие утверждения о сахаре не имеют ничего общего с реальностью. О "зависимости", "тотальном увеличении веса" и другом – читайте в материале.

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10 мифов о сахаре, в которые мы до сих пор верим

Сладости – основная причина кариеса

Несмотря на то, что углеводы действительно могут привести к кариесу, сахар не единственный продукт, который может разрушать зубы.

Другие ферментированные углеводы, такие как глюкоза и фруктоза, могут вызвать кариес. Кроме этого, некоторые другие факторы разрушают зубную эмаль, например липкость продукта.

Сахар вызывает зависимость

Исследователи утверждают, что до сих пор нет доказательств, подтверждающих, что сахар вызывает расстройства пищевого поведения.

Он больше, чем что-либо другое, стимулирует увеличение веса

Большинство диетических программ советуют отказаться от сладостей, поскольку они придают организму лишний вес.

Но исследования показывают, что употребление сахара не оказывает негативного влияния на потерю веса, если количество потребляемых калорий не превышает норму. Несмотря на то, что сладкое часто калорийнее сахар сам по себе не является причиной ожирения.

Сахар является основной причиной диабета

Исследования показывают, что чрезмерное потребление сахара не связано с чувствительностью организма к инсулину.

Факторами, которые могут привести к диабету, низкая физическая активность, лишний вес, жировые отложения вокруг жизненно важных органов и т.д.

Он делает детей гиперактивными

На самом деле, нет прямой связи между потреблением сахара и повышенной активностью детей. Хотя очень часто поедание сладостей и активное поведение можно наблюдать вместе. К примеру, во время детских праздников. Но последнее не есть следствие первого.

Дети не становятся активнее после употребления сахара / Фото Unsplash

Сахар стимулирует рост раковых клеток

Некоторое время назад исследователи обнаружили, что раковые клетки нуждаются в гораздо большей глюкозе для питания и роста, чем здоровые. Так появилось мнение, что сахар, превращенный в энергию, может привести к появлению опухолей.

Но позже оказалось, что раковые клетки могут найти доступ к глюкозе вне зависимости от того, ест человек сахар или нет. Сахар сам по себе не является причиной рака. Но потребление его у больших может привести к ожирению, что, в свою очередь, увеличивает шансы заболеть раком.

Коричневый сахар лучше, чем белый

Коричневый сахар в основном такой же, как рафинированный белый сахар с добавлением патоки. Как и белый сахар, он не содержит питательных веществ и содержит сахарозу.

Часто коричневый сахар путают с нерафинированным сахаром, изготовленным из сока сахарного тростника. Сахар-сырец, в отличие от коричневого сахара, имеет определенную ценность и содержит некоторые витамины и минералы.

Еда с заменителями сахара полезнее

Если на упаковке указано, что продукт не содержит сахара, это не значит, что он полезен. Очень часто натуральный сахар заменяют подсластителями, которые могут быть хуже сахара.

Даже стевия, состоящая из натуральных компонентов, может быть опасна для здоровья, не говоря уже об искусственных подсластителях.

Все углеводы – это сахар

Сахар является самым обычным, но не единственным типом углеводов. Более сложными формами сахара являются крахмал и клетчатка, содержащиеся в овощах, кукурузе и бобах.

Он содержится только в сладостях

Сахар содержится во многих природных продуктах, таких как мед, молоко, фрукты и т.д.