Алкоголь имеет не только недостатки, но и преимущества для организма. В умеренных количествах он помогает расслабиться, а красное вино может дать определенные преимущества вашему здоровью.

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Более темные напитки полезнее для здоровья

Если вы считаете, что красное вино и темные ликеры содержат много полезных химических веществ, вы правы. Впрочем, эти напитки также чрезвычайно богаты токсичными для организма соединениями, которые ухудшат ваше похмелье.

Темное пиво содержит больше флавоноидов, чем светлое, и оно действительно оказывает противовоспалительное действие. Эти вещества действуют как антиоксиданты и помогают защититься от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний. Впрочем, в темных алкогольных жидкостях есть конгенеры – токсичные химикаты, образующиеся в процессе брожения.

Эти вещества не смертельны, однако могут ухудшить ваше самочувствие.

Кофе помогает протрезветь

Вы можете думать, что чашка кофе после пива или вина поможет вам чувствовать себя лучше, впрочем, это не приведет к желаемому эффекту. На самом деле кофеин скорее обманывает ваш мозг: вы будете чувствовать себя более энергично, и поэтому вам будет казаться, что вы более трезвые, чем есть на самом деле.

Но плохая новость состоит в том, что алкоголь не исчезает, и он все еще находится в вашей крови.



Кофе не помогает отрезвить / Фото Pexels

И учтите, что кофе действительно может помочь справиться с усталостью и похмельем на следующий день, так что если вы будете чувствовать себя разбитыми и подавленными, несколько глотков горького напитка помогут освежиться.

Еда перед сном предотвращает похмелье

Можно даже не пытаться предупредить похмелье, съев лишний бутерброд вечером. На самом деле ваше тело уже поглотило весь алкоголь из напитков, так что употребление пищи не сильно повлияет на ваш уровень опьянения.

Это может привести к рвоте и плохому самочувствию уже сразу после употребления алкоголя. И помните о том, что есть следует перед употреблением алкоголя, ведь это поможет пьянеть медленнее.