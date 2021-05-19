Рисовая диета – это диета с высоким содержанием сложных углеводов, низким содержанием жиров и натрия. Разрабатывалась эта методика питания для пациентов с высоким давлением и заболеваниями почек, поскольку ее основной принцип – ограничение соли и продуктов с высоким содержанием натрия.

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Что такое рисовая диета



Что такое рисовая диета / Фото Pexels

Любая диета, не согласована с диетологом, может нанести вред здоровью, даже если в ее основе – полезные продукты, поэтому перед началом диеты необходимо проконсультироваться с врачом.

Несмотря на свое название, в такой режим питания входит не только рис. В качестве источника питательных веществ используются продукты, насыщенные клетчаткой: фрукты, овощи, злаки, бобовые. Они дают организму чувство сытости. Соблюдая рисовую диету, необходимо ограничивать калории. Рекомендуется начинать с 800 калорий и постепенно увеличивать их до 1200 – 1500 калорий в день.

В течение дня можно скушать:

1000 калорий,

500 – 1000 миллиграмма натрия,

22 грамма жира,

5,5 грамма насыщенного жира,

до 100 миллиграммов холестерина.

Потеря веса происходит из-за снижения калорий, потребления натрия, сахара и белков. В процессе похудения важно вести пищевой журнал.

Польза риса



Коричневый рис подвергается минимальной обработке / Фото Pexels

Рис – одна из наиболее широко потребляемых круп в мире. Наиболее полезным считается коричневый (неочищенный) рис, поскольку он подвергается минимальной обработке и сохраняет много питательных веществ. В нем содержатся клетчатка, антиоксиданты, минералы и микроэлементы витамины группы B, PP, фосфор, магний.

100 граммов коричневого риса содержат меньше калорий и углеводов, чем такое же количество белого риса. Благодаря высокому уровню клетчатки он способствует здоровому пищеварению, а благодаря своим абсорбирующим свойствам помогает вывести излишки воды и соли.

Что происходит с организмом, если вы регулярно едите рис

Рис поможет регулировать кровяное давление

Если вы страдаете от высокого кровяного давления, регулярное употребление риса поможет уменьшить дискомфорт.

Снизится уровень холестерина

Исследования показали, что диета, богатая клетчаткой, способна снижать уровень вредного холестерина, а сам рис ассоциируются со снижением уровня холестерина ЛПНП.

У вас улучшится состояние кожи

Рис – один из важнейших ингредиентов корейских косметических средств, поскольку он может успокоить раздражение кожи, а его антиоксиданты останавливают вредное воздействие свободных радикалов.

У вас могут начаться проблемы с пищеварением

Пища с высоким содержанием клетчатки может мешать вашему пищеварению. Регулярное употребление риса не особенно полезно для ЖКТ, что со временем приведет к вздутию, запору и синдрому раздраженного кишечника.

У вас повысится уровень энергии

Рис чрезвычайно богат углеводами, которые улучшают работу мозга и обеспечивают длительный заряд энергией.

Почему рисовая диета считается вредной



Рисовая диета не способствует детоксикации организма / Фото Pexels

Любая монодиета – это несбалансированное питания, в результате чего организм недополучает достаточного количества калорий, питательных веществ и витаминов. В случае с рисом это проявится дефицитом кальция и витамина D. Недостаток этих витаминов ведет к упадку сил, ослаблению иммунитета, плохому состоянию кожи, костей.

Рисовая диета не позволяет получить достаточного количества белка, что приводит к потере мышечной массы, ломкости ногтей и волос, постоянного чувства голода, ослабление иммунитета.

Несмотря на распространенное мнение, рисовая диета не способствует детоксикации организма. Также рис вымывает калий, который необходим для правильной работы сердечно-сосудистой системы. При чрезмерном употреблении этой крупы повышается риск сбоев в работе желудочно-кишечного тракта. Продукт не рекомендуется употреблять при диабете, поскольку в рисе содержатся углеводы, которые могут спровоцировать колебания уровня сахара в крови.

При возвращении к обычному рациону, вес, который снизилась во время диеты, скорее всего, вернется. Кроме того, любые монодиеты формируют нездоровые пищевые привычки.

Любые диеты имеют временный характер. Чтобы снизить вес, стоит перейти на рациональное сбалансированное питание с ограничением калорий.