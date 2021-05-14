По мнению врачей, кофеин может как облегчить, так и усилить головную боль: эффект зависит от множества факторов, причины боли, ваших привычек и образа жизни. Поэтому, прежде чем отправиться за еще одной порцией кофеина, советуем прислушаться к этим советам.

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Кофеин облегчает головную боль только в некоторых случаях

Если прислушаться к диетологам и врачам, становится очевидно, что кофеин помогает не при всех видах боли. Если вас беспокоит дискомфорт, спровоцированный расширением кровеносных сосудов в мозге (вазодилатация) – чашка кофе действительно полезна, поскольку кофеин сжимает сосуды и уменьшает отек.

Также кофеин может смягчить головные боли напряжения, расслабляя спазмированные мышцы. Но чрезмерное количество кофе может заставить мышцы перенапрягаться, что лишь усилит болевые ощущения.

Безопасной дозы не существует



Не пейте более двух чашек кофе в день / Фото Pexels

К сожалению, универсальной дозы не существует поэтому, употребляя кофе для обезболивания, нужно выдерживать меру. Врачи сходятся во мнении, что 1 – 2 чашек вполне достаточно, 4 – это максимум. Как бы это парадоксально ни звучало, некоторые люди даже испытывают сонливость, если выпьют много "стимулирующего" напитка. В то же время при длительных передозировках могут возникнуть проблемы со сном.

Генетически некоторые люди более чувствительны к кофеину – им вообще желательно воздерживаться от кофе и ни в коем случае не использовать его как обезболивающее.

Важно, что именно вы пьете

Кофе, чай, шоколад и газированные напитки являются самыми распространенными источниками кофеина. Но особой осторожности требуют энергетики, поскольку именно этот источник кофеина способен провоцировать головокружение, судороги, а в некоторых случаях – инсульты. Если вы пьете энергетики при приступах головной боли, врачи советуют прекратить такое самолечение, поскольку нейростимуляторы напитка только ухудшают ситуацию.

Кроме этого, в обычной чашке кофе содержится 106 – 164 миллиграммов кофеина, а в банке газировки – 38 – 46. Сахар и другие химические вещества могут ухудшать ваше самочувствие, а бодрость пройдет быстрее, чем от чашки кофе.

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Все индивидуально

Некоторым нужен ибупрофен, другим – холодный компресс, кому-то – массаж, поэтому не стоит заливаться кофе, если вы не попробовали других способов борьбы с болью.

Ситуацию может изменить комплексный подход.

Корректировка графика сна, больше выпитой воды и регулярная активность должны стать первыми шагами к улучшению самочувствия. Только после этого можно выяснять, как влияет на вас кофеин и нужны ли вам другие лекарства или стимуляторы.

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