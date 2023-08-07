Если во время жары или стресса вы чувствуете, что начинаете чрезмерно потеть, возможно, пора использовать несколько советов и изменить свой образ жизни. Оказывается, потливость может вызвать даже ваш рацион.

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Используйте антиперспирант

Да, этот совет может показаться достаточно очевидным, однако хорошо подобранное средство от пота поможет решить немало проблем. Антиперспиранты содержат металлы, в частности, цинк и алюминий, и именно они блокируют поры от выделения пота.

Если же вы пользуетесь обычным дезодорантом, он только покрывает запах пота, однако никак не влияет на его выделение. Наносить его нужно до того как начнете потеть, и только так они будут действовать максимально эффективно.

Ключ в том, чтобы наносить их на сухую кожу, чтобы они могли образовать кристаллы соли в потовых протоках.

– поделился дерматолог Циппора Шейнхаус.

Также вам может помочь бритье волос под мышками, ведь свободная от волос кожа сделает работу антиперспиранта лучше и минимизирует запах от потоотделения.

Ешьте меньше острой пищи

То, что вы едите в течение дня, может оказать серьезное влияние на уровень потоотделения. Особенно его усиливает острая, жирная и соленая пища. Если вы часто потеете после обеда или ужина, подумайте о том, чтобы посмотреть свой рацион.

В частности, лучше избегать перца чили, ведь он повышает частоту сердечных сокращений и температуру тела, что в конечном счете вызывает пот. Вынудит вас попотеть и упакованная жирная пища типа сосисок, потому что тело должно работать больше, чтобы переработать эти не слишком здоровые продукты.



Острая еда может повысить потоотделение / Фото Pexels

Повлияют на потоотделение даже картофельные чипсы, ведь это – очень соленый продукт, и тело будет пытаться вывести лишние соли через пот.

Пейте много воды

Обычная питьевая вода может помочь охладить тело и уменьшить потоотделение. В течение дня эксперты советуют пить 8 чашек воды, и именно так ваше тело будет достаточно гидратированным.

Рекомендуют и избегать напитков, содержащих кофеин и алкоголь. Эти два вещества могут временно повысить частоту сердечных сокращений и обезвоживать организм.