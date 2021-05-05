Процесс похудения требует внедрения систематических здоровых привычек, таких как питание, физические нагрузки и самообслуживание. Кроме этого, в процессе потери веса невероятно важно настроить себя на правильный подход, который поможет избежать саботажа.

Потеря веса может спровоцировать эмоциональные качели и стать причиной постоянных сомнений в своих силах. При этом следует понимать, что отметка на весах – не единственный критерий успешности диеты. Сократив употребление простых углеводов и жиров, вы можете добиться улучшения самочувствия, побороть сыпь и стать более энергичными. Поэтому во время диеты необязательно гнаться за килограммами и сантиметрами. Лучше сосредоточиться на максимально достижимых целях и хвалить себя за прогресс.

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Исследования подтверждают, что люди, которые использовали позитивное мышление, скорее теряли вес и легче возвращались к новым попыткам после поражений. Другие – подвергались искривленным мыслям и теряли мотивацию.

Вот 7 распространенных искаженных мыслей, которых следует избегать, чтобы улучшить свое здоровье.

Мне нужно сделать это для вознаграждения

Какое мышление помогает похудеть / Фото Unsplash

Одно дело – думать о вознаграждении за хорошо выполненную работу, например о педикюре или новой одежде. Но если ваше похудение базируется на системе вознаграждений – это ложный путь.

Киа Хадем, сертифицированная тренерша и диетолог, отмечает, что такой подход приводит к обидам, разочарованию и ненависти к насильственным тренировкам. То, что вы выбрали здоровый образ жизни – это уже вознаграждение и инвестиция для тела.

Ужин означает поражение

Есть в течение дня, а не на ночь – полезная модель питания. И все же фундаментальное значение имеет не время приема пищи, а количество принятых калорий. Вы худеете, пока поддерживаете их дефицит.

Я не вижу результатов, поэтому стоит испытать новые способы

Большинство экспертов соглашаются, что измерения параметров тела является неполной метрикой отслеживания результатов. Новые объемы талии и измененная отметка на весах помогают увидеть, как далеко вы прошли и позволяют выстроить новые цели.

Однако многие разочаровываются и бросают диеты и тренировки еще до того, как проявятся первые результаты. Измерение может быть обманчивым, а ежедневная проверка может сломать вашу мотивацию.

Лучше пробуйте анализировать, лучше ли смориться на вас старая одежда, становитесь ли вы сильнее и повышается ли уверенность в своих силах.

Я хочу социализироваться, но друзья не поддерживают здоровый образ жизни

Часто встречи с друзьями сводятся к посиделкам за столом с закусками и напитками. Для многих, кто меняет свой образ жизни, это может стать неожиданным стресс-фактором и даже привести к изоляции.

Вместо этого эксперты советуют искать новые способы привлечь своих друзей к здоровому образу жизни. Вам не нужно заставлять их посещать тренажерный зал, но вы можете кататься на велосипедах или коньках, плавать, бегать или ходить в походы.

Мне нужно избегать углеводов



Какое мышление помогает похудеть / Фото Unsplash

Углеводы – важная часть нашего рациона, но их избыток отрицательно влияет на самочувствие и фигуру. Рекомендуемая диетическая норма для углеводов составляет 130 граммов в день. Это помогает поддерживать мозг взрослого человека, эритроциты и центральную нервную систему. Если вы лишите свой организм даже этой минимальной дозы, можете нанести больше вреда, чем пользы.

Если вы едите правильный тип углеводов, вам будет легче не только сбросить килограммы, но и поддержать здоровый вес. Сосредоточьте внимание на цельных зернах, бобовых, картофеля и фруктах.

Если съесть сладости – день потерян

Это популярное искажение – пример мышления "все или ничего" (обычно его называют черно-белым мышлением). Вам стоит смириться с тем, что одно печенье не принесет вреда, если ваш рацион на 90% состоит из цельных, необработанных продуктов.

Помните, что вы можете поддерживать баланс и включать все виды пищи в умеренных количествах.

Это не сработает со мной

Приготовьтесь к тому, что вы не увидите нового человека через несколько дней. Дайте себе больше времени, чтобы тело приспособилось – и вскоре новый образ жизни сработает и с вами.