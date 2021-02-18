Больше всего на наш внешний вид влияют не дорогие бьюти-процедуры, а образ жизни: питание, физическая активность, количество сна, наличие стрессов. А значит налаживание образа жизни помогает обеспечить красоту и здоровье кожи.

Лицо – это своеобразная "визитная карточка" человека, которая помогает сформировать первое впечатление и наладить невербальную коммуникацию. Это первое, что бросается в глаза и запоминается. И главное – именно оно может выдать все тайны вашего образа жизни.

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Людям до 30 лет необязательно выполнять какие-то процедуры, чтобы их лицо выглядело здоровым. Достаточно наладить режим дня, высыпаться и добавить минимальные физические нагрузки. Но со временем этого становится недостаточно: мышцы лица ослабевают, часть из них теряет тонус, а часть – переходит в режим постоянного гипертонуса. Это и приводит к изменениям на лице. Сначала это просто складки у губ, между бровями и на лбу, потом они перерастают в глубокие морщины.

Чтобы не форсировать процесс проявления морщин, косметологи советуют избегать недосыпа или пересыпа, работы без выходных и пассивного отдыха без активностей или прогулки на свежем воздухе. Такой образ жизни сразу влияет на внешний вид, меняя цвет кожи, провоцируя сухость губ и мешки под глазами.

Стресс

Среди видов стресса различают пищевой, температурный, физический, психологический. Стрессовая нагрузка может сделать нас сильнее и устойчивее к окружающей среде, но только в том случае, если она умеренная. В противовес им, хроническая усталость и стресс – то состояние, которое влияет на лицо. Подобные нарушения приводят к гипертонусу различных мышц тела, в том числе и лица.

В результате человек, который находит в хроническом стрессе отличается печальным выражением лица, глубокими носогубными складками, морщинами на лбу и между бровями.

Гаджеты

Длительная работа за компьютером нарушает осанку и искажает шею. Работая, люди рефлекторно сутулятся, что приводит к гипертонусу затылочных мышц и нарушению работы мышц, а также – стабилизируют шейный отдел позвоночника. Кроме этого при таком положении шеи, нарушается кровоснабжение головы, мозга и лица.

Далее по плану – снижение работоспособности, раннее старение, остеохондроз шейного отдела позвоночника.

Кроме этого гаджеты ослабляют глазодвигательные мышцы. Человек, который постоянно сидит за монитором, начинает щуриться, что приводит к морщинам вокруг глаз. Конъюнктива краснеет из-за застоя в сосудах. А из-за подавления слезных желез, глаза становятся красными и сухими.

Гиподинамия

Брак движения в скелетных мышцах тела, суставах и низкая физическая нагрузка замедляют метаболизм. Это, в свою очередь, приводит к увеличению жировой массы, которая провоцирует второй подбородок, отложение жира на щеках и визуально сплющенные глаза.

Как компенсировать влияние этих факторов

Сделайте фото своего лица Объективно оцените свой внешний вид Обратите внимание на цвет кожи, состояние глаз, морщины и наличие / отсутствие других дефектов Далее проанализируйте свой график работы Если вы недосыпаете, употребляете вредную пищу и вовсе не предполагаете времени для ухода за собой – измените это.

Какие привычки выработать

Фитнес

Тренируясь в фитнес-клубе, вы укрепите мышцы шеи, избавитесь от гипертонуса скелетных мышц. Это улучшит кровоснабжение головы.

Гимнастика для лица

Занятия нужны для восстановления нормального тонуса спазмированных мышц и улучшения их тонуса.

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Занимайтесь гимнасткой для лица не менее 3 – 4 раз в неделю к достижению результата.