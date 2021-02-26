Как научиться правильно реагировать на критику: рекомендации психолога
В мире нет человека, которого хотя бы раз не критиковали. Такие упреки могут иметь негативные последствия: злость или занижение самооценки. Однако психологи утверждают, что критика также может быть положительной.
Источник:Психолог Марьяна Франко
Чтобы это понять, прежде всего нужно научиться правильно реагировать на критику. Психолог Марьяна Франко дает несколько советов, которые помогут вам избежать неприятных последствий и каждый раз становиться лучше.
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Измените свое отношение к критике
По мнению психолога, критика на самом деле всегда является положительной, ведь это некая обратная связь от контакта с другим человеком. А вот сама информация, которую вы получаете, может быть как положительной, так и отрицательной. Все зависит от нашего отношения к ней.
Если друг указывает вам, что то, что вы делаете, может привести к лишним проблемам в вашей жизни, то такая критика конструктивная. То есть информация является полезной для вас, и если вы прислушаетесь к замечанию своего друга, то сможете избежать неприятных последствий,
– объясняет психолог.
И даже если ваш собеседник не помогает вам, а наоборот, безосновательно осуждает, то из этого вы также можете извлечь выгоду. Такая ситуация показывает, с кем на самом деле вы имеете дело. Вероятно, ваш критик является человеком, склонным обвинять других в своем же неудовольствии. Учитывая это вы можете решить, стоит ли в дальнейшем вам с ним общаться.
Если вас безосновательно осуждают, подумайте, стоит ли общаться с этим человеком / Фото Getty Images
Не спешите реагировать на критику
Реальность такова, что подавляющее большинство людей не любит критики. И это нормально, ведь она нарушает наше представление о себе и таким образом снижает самооценку. Поэтому мы чувствуем себя дискомфортно, когда нас критикуют, и стараемся любыми способами избегать ее.
Психолог советует не спешить бежать от критики, особенно когда эмоции берут верх и хочется немедленно все отрицать. Следует помнить, что вы всегда успеете опровергнуть ничем не подтвержденные слова.
Не спешите реагировать на критику, возьмите тайм-аут / Фото Getty Images
Если вы озадачены замечанием, сперва возьмите тайм-аут. Для этого скажите своему собеседнику, что вы услышали его мнение и прежде чем что-либо комментировать, вы предпочитаете обдумать его. Будьте уверены, если вы немножко подождете, ваши эмоции обязательно придут в норму и тогда вы сможете адекватно отреагировать на упреки в свою сторону.
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Пропустите критику через фильтры
- Фильтр пользы: эта критика несет в себе какую-то пользу для меня?
- Фильтр заботы: таким образом критик заботится о моих интересах?
- Фильтр важности: эта критика сейчас важна и актуальна для меня?
Если хотя бы на один вопрос вы дали положительный ответ, то скорее всего замечание является конструктивным и оно может помочь вам измениться к лучшему. Если же на все 3 вопроса вы дали ответ "нет", можете смело игнорировать такую критику, ведь она является деструктивной и лишь испортит вам настроение.
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