В мире нет человека, которого хотя бы раз не критиковали. Такие упреки могут иметь негативные последствия: злость или занижение самооценки. Однако психологи утверждают, что критика также может быть положительной.

Чтобы это понять, прежде всего нужно научиться правильно реагировать на критику. Психолог Марьяна Франко дает несколько советов, которые помогут вам избежать неприятных последствий и каждый раз становиться лучше.

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Измените свое отношение к критике

По мнению психолога, критика на самом деле всегда является положительной, ведь это некая обратная связь от контакта с другим человеком. А вот сама информация, которую вы получаете, может быть как положительной, так и отрицательной. Все зависит от нашего отношения к ней.

Если друг указывает вам, что то, что вы делаете, может привести к лишним проблемам в вашей жизни, то такая критика конструктивная. То есть информация является полезной для вас, и если вы прислушаетесь к замечанию своего друга, то сможете избежать неприятных последствий,

– объясняет психолог.

И даже если ваш собеседник не помогает вам, а наоборот, безосновательно осуждает, то из этого вы также можете извлечь выгоду. Такая ситуация показывает, с кем на самом деле вы имеете дело. Вероятно, ваш критик является человеком, склонным обвинять других в своем же неудовольствии. Учитывая это вы можете решить, стоит ли в дальнейшем вам с ним общаться.



Если вас безосновательно осуждают, подумайте, стоит ли общаться с этим человеком / Фото Getty Images

Не спешите реагировать на критику

Реальность такова, что подавляющее большинство людей не любит критики. И это нормально, ведь она нарушает наше представление о себе и таким образом снижает самооценку. Поэтому мы чувствуем себя дискомфортно, когда нас критикуют, и стараемся любыми способами избегать ее.

Психолог советует не спешить бежать от критики, особенно когда эмоции берут верх и хочется немедленно все отрицать. Следует помнить, что вы всегда успеете опровергнуть ничем не подтвержденные слова.



Не спешите реагировать на критику, возьмите тайм-аут / Фото Getty Images

Если вы озадачены замечанием, сперва возьмите тайм-аут. Для этого скажите своему собеседнику, что вы услышали его мнение и прежде чем что-либо комментировать, вы предпочитаете обдумать его. Будьте уверены, если вы немножко подождете, ваши эмоции обязательно придут в норму и тогда вы сможете адекватно отреагировать на упреки в свою сторону.

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Пропустите критику через фильтры

Фильтр пользы: эта критика несет в себе какую-то пользу для меня?

эта критика несет в себе какую-то пользу для меня? Фильтр заботы: таким образом критик заботится о моих интересах?

таким образом критик заботится о моих интересах? Фильтр важности: эта критика сейчас важна и актуальна для меня?

Если хотя бы на один вопрос вы дали положительный ответ, то скорее всего замечание является конструктивным и оно может помочь вам измениться к лучшему. Если же на все 3 вопроса вы дали ответ "нет", можете смело игнорировать такую критику, ведь она является деструктивной и лишь испортит вам настроение.