Короткий сон после тяжелой пищи, чай для улучшения пищеварения и интенсивные тренировки после обеда. Это все, казалось бы, невинные привычки, которые приносят организму больше дискомфорта, чем пользы.

Хоть раз в жизни после порции тяжелой пищи, вы ложились вздремнуть. Или же пытались избавиться тяжести в желудке с помощью чая. Однако, такие способы завершить трапезу негативно влияют на желудочно-кишечный тракт – и вот почему.

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Послеобеденный сон



Почему не стоит лежать после приемов пищи / Фото Pexels

Чтобы почувствовать легкую усталость после еды, нам достаточно одной порции картофеля и мяса. Хуже всего, когда это происходит на ужин: сначала мы едим жирные и высококалорийные блюда, а потом – решаем просто заснуть, чтобы избежать тяжести в желудке.

На самом деле это отличный способ нарушить свою систему пищеварения.

Положение тела лежа, нарушает пищеварительные процессы и препятствует прохождению пищи, поэтому после сна может развиться вздутие живота и запоры. Кроме этого, существует риск, что после пробуждения организм снова почувствует голод.

Решение: не прилегать и не засыпать сразу после приема пищи. Прежде чем отправиться в постель, почитайте книгу или посмотрите серию любимого шоу.

Чай для улучшения пищеварения

Кажется, что ничего так хорошо не лечит полный желудок как чай. Но на самом деле все сорта этого напитка затрудняют усвоение некоторых питательных веществ и минералов, а у людей со склонностью к анемии чай может снизить усвоение железа на 87%.

Кроме того, у напитка низкий уровень pH, что негативно сказывается на процессе переваривания белков и жиров.

Решение: лучше всего, если вы позаботитесь, чтобы между едой и употреблением чая образовался интервал длиной в 1 час. Если у вас нет времени, замените пакетированные чаи травяными напитками (мята, ромашка, липа, расторопша, крапива).

Физическая активность



Как восстанавливаться после еды / Фото Pexels

Интенсивная физическая нагрузка сразу после еды – еще одна вредная привычка. В таком случае организм тратит много силы на переваривание, а дополнительные процессы не позволяют организму делать это правильно. Следовательно, у вас могут развиться несварение желудка, боли и нарушение работы пищеварительной системы.

Решение: вместо пробежки, йоги и фитнеса выбирайте неторопливую прогулку на свежем воздухе.