Вредить плотности можете и вы из-за этих ошибок во время укладки. Как не стоит делать, чтобы не испортить волосы, рассказываем в нашем материале.

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Это испортит ваши волосы

Пробор посередине

Многие женщины любят укладки с пробором посередине, ведь это позволяет волосам хорошо подчеркнуть черты лица. Если вы привыкли годами не менять место пробора, вас могут ожидать роковые последствия. Такой способ регулярной и длительной укладки может привести к потере волос. Со временем пробор будет становиться все более ярким, а линия кожи головы будет стремительно рваться на поверхность.

Эксперты объясняют, что проблема истончения волос часто возникает именно в верхней части головы, где и расположен пробор. Так что пока ваша грива только теряет крепость, вы теряете драгоценные волосы.

Сделайте выбор в пользу живой подвижной укладки, которая сегодня в тренде. Можете изменить стиль и выбрать многослойную стрижку, которая не только скроет проблемы густоты, но и убережет от выпадения волос. Пригодятся и популярные аксессуары: повязки, крабики, элегантные платки или береты.



Не повторяйте эти ошибки / Фото Pexels

Использование средств для тяжелых волос

Для тонких волос существует немало помощников средств разного сегмента: муссы, лаки для волос, спреи для кучеров, сухие шампуни и т.д. Но некоторые все же пренебрегают этими находками и выбирают даже самые простые шампунь и кондиционер рассеянно. Если вы по ошибке возьмете уход для густых волос, автоматически сделаете свои тяжелые и начнете их терять.

Нанесение густых или тяжелых продуктов на волосы может склеить волосы и сделать их тоньше. Это также может повлечь за собой появление открытых участков кожи на голове и отсутствие густоты,

– отмечает профессиональная стилистка Она Диас-Сантин.

Эксперт рекомендует избегать обременительных средств, а добавить в индивидуальную линейку ухода обладательницам жидких волос можно спреи-стайлеры, легкие пенки и лак для волос. Важно, чтобы они не обладали жирным или разглаживающим эффектом – это позволит оставаться вашим локонам живыми и подвижными.

Обладательницам тонких волос также стоит запастись витамином D, B12, цинком и коллагеном. По случаю обратитесь к дерматологу или трихологу, чтобы специалист подобрал для вас удачный уход и при необходимости лечения.