Оказывается, обычная кожура от картофеля, которую вы в достаточно большом количестве выбрасываете, может стать незаменимой частью вашего хозяйства, если только знать, как ее правильно использовать. Эта шелуха такая же полезная и универсальная, как и сама картошка, поэтому попробуйте дать ему новую жизнь. О том, как это сделать, рассказала эксперт Розетта Слоун.

Интересно Вы неправильно хранили картошку: вот как это нужно делать

Используйте кожу как сухари для панировки

Если вы часто готовите фрикадельки, котлеты или другие блюда, для которых нужна панировка, вам необязательно покупать сухари, ведь вы можете использовать кожуру от картофеля.

Заменить сухари кожурами следует в отношении друг к другу. Их связующие свойства одинаковы, но шелуха имеет даже одно неочевидное преимущество – она не содержит глютена.

Для того чтобы приготовить панировку, поместите кожуру в комбайн и взбивайте, пока не перемолете кожуру в кусочки, похожие на овсянку по размеру. слишком длинные и большие куски кожицы могут привести к излишней липкости, так что избегайте их.

Скройте седые волосы

Если вы заметили у себя несколько седых волос, однако избегаете использование химических и токсичных красок для волос, шелуха картофеля может стать превосходной экологической альтернативой.

Если у вас светлые волосы, шелуха сделает их цвет более однородным, а на темных прядях затемнит и седину и скроет ее. Чтобы сделать это чудодейственное средство, вам понадобится кожура от двух крупных картофелин.

Варите шелуху в течение 20 минут и дайте ему остыть. Водой и кожурой ополаскивайте голову после каждой мойки, и очень быстро заметите результат.

Приготовьте картофельное пюре

Если вы хотите добавить своему пюре еще более яркий картофельный вкус, кожура от картофеля отлично подойдет. Шелуху картофеля в своих рецептах используют немало шеф-поваров, в том числе и Гестон Блюменталь.

Используйте шелуху для ухода за кожей

Картофельную кожуру можно использовать и для того, чтобы осветлить и отбелить кожу, но и без этого шелуха может быть полезна в уходе. Для этого кожуру картофеля нужно измельчить в пасту и протирать ею те участки кожи, которые имеют неровный цвет или сыпь.



Кожа картофеля может быть полезной для кожи / Фото Pexels

Раньше картофельными шкурками женщины натирали все лицо, чтобы сделать морщины менее заметными.

Используйте как удобрение

Лучше всего, что вы можете сделать с картофельной шелухой, так это положить ее в компостную кучу, а затем удобрить им ваши домашние растения или сад за домом.