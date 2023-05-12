Конечно, избавиться от него можно благодаря жевательной резинке, мятной конфете или чистке зубов, но есть и другие варианты. Выбирайте, какой вам нравится, и пользуйтесь.

Узнайте Это простое упражнение защитит от деменции.

Как перебить луковый аромат

Лимон

Его можно использовать по-разному – пососать ломтик или прополоскать рот его соком. В этом случае именно кислотные свойства цитрусовых будут способствовать борьбе с сильными запахами.

Зелень

Многие травы могут похвастаться природными дезодорирующими свойствами. Поэтому на помощь придет любая свежая зелень, например мята, петрушка или кинза.



Аромата лука теперь избавиться легче / Фото Pexels

Ополаскиватель

Кажется, это немного банально, но важно выбирать ополаскиватель без содержания спирта и специально предназначенные для устранения неприятного запаха изо рта. Тогда дыхание точно будет свежим.

Уксус и сода

Нет, пить их не следует. Этот вариант подойдет, если вам нужно удалить запах лука из рук. Сначала моем их уксусом или раствором пищевой соды, чтобы нейтрализовать аромат. Дальше тщательно промываем руки под водой, можно даже с мылом.

Игра не опережение

Поможет людям, не любящим аромат лука. Здесь важно правильно его готовить – на медленном огне, с накрыванием крышки или добавлением уксуса или лимонного сока. Это все будет способствовать минимизации неприятного запаха.