Например, чтобы защититься от деменции, нужно регулярно выполнять дыхательные упражнения, отмечают исследователи. Рассказываем, в чем же парадокс.

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Чем полезны дыхательные упражнения

Во время дыхательных упражнений организм получает больше кислорода, чем обычно, что придает человеку физическую энергию. Постоянные практики постепенно задействуют новые участки легких ("запасные" или резервные капилляры), что является профилактикой легочных заболеваний. Также можно ощутить эмоциональное улучшение и улучшение работы сознания.

Однако исследователи из Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса обнаружили, что такие упражнения могут еще и снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. Эксперимент не был слишком масштабным. В нем приняли участие 108 человек, половине из которых было от 18 до 30 лет, а остальной части – от 55 до 80 лет.



Делайте дыхательные упражнения / Фото Pexels

В течение 4 недель люди выполняли соответствующие упражнения дважды в день: в течение 20 минут вдох, считая до пяти, а затем выдох, считая до пяти. В это время участников подключали к кардиомонитору.

Результатом было уменьшение уровня бета-амилоидных пептидов и тау-белка, циркулировавших в кровотоке людей. Именно это главное, ведь самое огромное количество этих веществ провоцирует развитие деменции. Дело в том, что когда накапливаются бета-амилоидные пептиды, это образует бляшки в головном мозге, которые могут привести к развитию болезни Альцгеймера.

Как еще можно предотвратить деменцию: