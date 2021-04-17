После нагрузок на тело, волнений, а также в ситуациях, которые трактуются человеком как опасные, частота пульса увеличивается. В то же время, если она является нормальной, это не гарантирует, что человек – здоров. Несмотря на это, контролировать этот показатель – крайне важно. Почему, узнайте из этой статьи.

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Какова частота пульса в покое / Фото Unsplash

Состояние покоя предполагает, что человек является физически и эмоционально расслабленным и именно в таком состоянии проводятся замеры частоты пульса. Выход за пределы здоровых показателей сигнализирует о нарушении кровообращения, вследствие чего сердце работает с перебоями.

Диапазон нормальной частоты пульса у детей, начиная с 10-летнего возраста, и взрослых – от 60 до 100 ударов в минуту. У младших детей она больше, а у профессиональных спортсменов может быть менее 60, а порой и около 40 ударов в минуту.

Нормальные показатели частоты пульса у младенцев и детей (по данным Национального института здравоохранения США):

Возраст Нормальный пульс (ударов за минуту) До 1 месяца От 70 до 190 От 1 до 11 месяца От 80 до 160 От 1 до 2 лет От 80 до 130 От 3 до 4 лет От 80 до 120 От 5 до 6 лет От 75 до 115 От 7 до 9 лет От 70 до 110 10 лет+ От 60 до 100

Следует учесть, что частота сердечных сокращений может меняться в пределах указанных показателей в ответ на физические нагрузки, повышение либо, снижение температуры тела, эмоциональные переживания или изменение положения тела (например, сразу после быстрого подъема с лежачего в сидячее положение).

Частота пульса: что это



Какая частота сокращений сердца является нормой / Фото Unsplash

Как мы уже объясняли, частота пульса – это количество ударов сердца в течение одной минуты. Сердце – это мышечный орган. Сокращаясь, оно качает насыщенную кислородом и питательными веществами кровь ко всем "уголкам" организма, после чего забирает от них углекислый газ и другие вредные соединения.

Здоровое сердце поставляет органам и тканям как раз такое количество крови и с такой частотой, которая им нужна именно в этот момент для осуществления той либо иной деятельности.

Например, когда мы чувствуем страх, происходит автоматический выброс адреналина. Этот гормон заставляет сердце биться быстрее. Так организм готовится использовать больше кислорода и энергии для побега или противостояния потенциальной опасности.

Синонимом к слову "пульс" является "сердечные сокращения", то есть сколько раз в минуту наши сосуды сокращаются и расслабляются в ответ на насосную деятельность сердца. Частота пульса точно соответствует частоте сердцебиения, поскольку сокращение сердечной мышцы провоцирует повышение давления крови в сосудах, что приводит к заметной пульсации.

То есть, измеряя пульс, мы меряем частоту сокращений сердечной мышцы.

Норма сердечных сокращений во время физической активности

Во время физических нагрузок частота сердечных сокращений естественным путем увеличивается. Умеренное повышение является вполне закономерным, поскольку организм требует больше кислорода и энергии, а следовательно сердцу необходимо активнее перекачивать кровь. Однако важно нагружать сердце дозировано и регулярно.

Со временем, если человек тренируется систематически, частота пульса (во время исполнения уже более интенсивных физических нагрузок) возвращается к показателям нормы. То есть сердце будет сокращаться реже, в то же время его работа будет более эффективной. Во время тренировок сможет спокойно перекачивать кровь, обеспечивая потребность организма в кислороде и питательных веществах.

Целью кардиотренировок является снижение целевого пульса – частоты пульса во время физической активности. Не менее важным является и такой показатель как максимальный пульс – он демонстрирует максимальную способность и производительность сердечной мышцы. Человек достигает его при высокоинтенсивных физических нагрузках.

В Американской ассоциации сердца высчитали, что максимальная частота сердечных сокращений во время физических нагрузок может составлять примерно 220 ударов в минуту минус возраст человека. То есть если человеку, например, 20 лет, определить максимальную частоту его сердечных сокращений во время физических нагрузок можно путем простого арифметического подсчета: 220 - 20 = 200 (ударов в минуту). Поскольку организм каждого человека имеет свои отличия и следовательно, он будет по-разному реагировать на физические нагрузки, норма целевого пульса измеряется соответствующим диапазоном (целевой зоной пульса).

В этой таблице представлены целевые зоны пульса для людей из разных возрастных групп:

Возраст Целевая зона пульса во время физических нагрузок на 50 – 80% возможностей (ударов в минуту) Средняя максимальная частота сердечных сокращений во время физических нагрузок на 100% возможностей (ударов в минуту) 20 От 100 до 170 200 30 От 95 до 162 190 35 От 93 до 157 185 40 От 90 до 153 180 45 От 88 до149 175 50 От 85 до 145 170 55 От 83 до 140 165 60 От 80 до 136 160 65 От 78 до 132 155 70 От 75 до 128 150

Чтобы вписаться в рамки нормальных показателей целевого пульса, тренироваться нужно систематически. Оптимальное количество и продолжительность физических нагрузок в неделю (согласно рекомендациям Американской ассоциации сердца):

Физические нагрузки Пример Продолжительность (в минутах) Регулярность Длительность (в неделю) Аэробные упражнения умеренной интенсивности Ходьба, занятия по аэробике Менее 30 Пять дней в неделю Более 2,5 часов Энергичные аэробные упражнения Бег, степ-аэробика Менее 25 3 дня в неделю Дольше 1 часа 15 минут От умеренных до высоко интенсивных силовых нагрузок Силовые тренировки, фитнес Без конкретных рекомендаций Два дня в неделю Без конкретных рекомендаций От умеренных до энергичных аэробных упражнений Игровые виды спорта, езда на велосипеде В среднем 40 3 – 4 дня в неделю Без конкретных рекомендаций

Что такое "аномальный сердечный ритм"

Когда речь идет о здоровье сердца, его скорость – не единственный фактор, который следует учитывать. Очень важным является также ритм сердцебиения. Сердце должно биться в стабильном ритме. Между его ударами должны быть одинаковые промежутки.

Природа наделила сердце собственной электрической системой, которая "сообщает" ему, когда нужно осуществить удар и толкнуть кровь. Сбои в этой системе могут приводить к возникновению аномального сердечного ритма. Колебания частоты сердечных сокращений в течение дня в ответ на волнение, удовольствие, страх или физические нагрузки – это вполне нормально. Однако в состоянии покоя человек не должен чувствовать своего пульса.

Если чувствуете, что ваше сердце бьется неритмично (слишком быстро либо, наоборот, слишком медленно), проконсультируйтесь со своим врачом!

У вас также могут возникать ощущение "пропущенного" удара, то есть вам может показаться, что сердце не сделало вовремя удар, или же, наоборот, сделало лишний. "Лишний" удар сердца называется "экстрасистолой". Это распространенное и обычно не вредное явление, не всегда требующее лечения.

Существует несколько различных видов аномального сердечного ритма, которые зависят от того, в какой области сердца этот аномальный ритм начинается и какое сердцебиение вызывает - ускоренное или замедленное. Самым распространенным видом аномального ритма является фибрилляция (трепетание) предсердий, вследствие чего нормальное сердцебиение заменяется нестабильным.

Быстрые сердечные ритмы, также известные, как тахикардия, могут включать:

фибрилляцию (трепетание) предсердий и желудочков;

наджелудочковую и желудочковую тахикардию;

синдром неадекватной синусовой тахикардии.



Как нормализовать пульс / Фото Unsplash

Медленные сердечные ритмы, также известные как брадикардии, могут включать:

блок пучковой ветви;

синдром слабости синусового узла;

атриовентрикулярную сердечную блокаду.

Как нормализовать пульс