Согласно статистике, в Украине от диабета страдает 1,5 миллиона человек и еще 3 – 4 миллиона имеют предрасположенность к этому заболеванию. При этом нарушение метаболизма глюкозы вместе с устойчивым повышением артериального давления остается одним из ключевых факторов риска, которые приводят к болезням системы кровообращения.

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Уровень сахара в крови меняется в течение дня / Фото Pexels

Глюкозу мы получаем из продуктов питания. Наш организм способен самостоятельно регулировать ее уровень, поддерживая на наиболее оптимальном уровне, достаточном для обеспечения клеток энергией, но не настолько высоком, чтобы перегружать кровоток, поскольку для поддержания жизненно важных функций организма состав крови должен оставаться стабильным.

Уровень сахара в крови меняется в течение дня. После приема пищи он повышается, после чего (примерно за час), снижается. Наиболее низким уровень глюкозы в организме является утром, натощак.

В этой статье мы рассмотрим, что такое глюкоза, какими должны быть ее показатели в крови, а так же как удерживать уровень сахара в крови в здоровых пределах.

Какой уровень глюкозы в крови считается оптимальным

Специалисты в области здравоохранения считают, что нормальным показателем уровня сахара в крови натощак является ниже 5,5 ммоль/литр*. Но в контроле за уровнем глюкозы в крови важным является не какой-то конкретный показатель. Наша цель – удержать этот уровень в пределах здорового диапазона.

У больных сахарным диабетом показатель нормы сахара в крови существенно отличается. Американская диабетическая ассоциация рекомендует пациентам с сахарным диабетом удерживать уровень глюкозы в крови в диапазоне 3,9 – 7,2 ммоль/литр натощак. В последующие 2 часа после приема пищи уровень сахара в крови не должен превышать 10 ммоль/литр.

Убедитесь, что уровень глюкозы в вашей крови соответствует показателям нормы.

Уровень глюкозы в крови натощак Уровень глюкозы в крови после приема пищи (примерно через полтора часа) Здоровый человек 4,0 – 5,9 ммоль/л До 7,8 ммоль/л Пациент с диабетом 1-го типа 5 – 7 ммоль/л Приблизительно 5 – 9 ммоль/л Пациент з диабетом 2-го типа 4 – 7 ммоль/л Приблизительно 5 – 8,5 ммоль/л

*В США и некоторых других странах уровень глюкозы в крови измеряется в мг/дц. Для украинцев более привычным является измерение в ммоль/л. В интернете можно найти множество ресурсов, которые помогут конвертировать мг/дц в ммоль/л.

Что такое глюкоза

Получив углеводы с пищей, наша пищеварительная система превращает их в молекулы сахара различной сложности. Сложные углеводы, такие как лактоза, которая присутствует в молочных продуктах, труднее расщепляются организмом, поскольку они содержат различные типы молекул сахара.

Глюкоза – продукт распада углеводов, простой сахар, который клетки организма могут легко преобразовывать в энергию.

Сахар поступает в кровь непосредственно из пищеварительной системы после завершения процесса пищеварения. Однако глюкоза может попасть в клетки, только если в кровотоке циркулирует достаточное количество инсулина.

Инсулин – это белок, который "готовит" клетки к приему глюкозы. Поэтому если не будет достаточного количества инсулина или если эти клетки приобретут устойчивость к его воздействию, вынуждены будут "голодать".

После приема пищи концентрация сахара в крови повышается. Поджелудочная железа автоматически освобождает инсулин, способствуя перемещению глюкозы из крови в клетки. Поскольку все больше клеток получает глюкозу, уровень сахара в крови постепенно нормализуется.

Печень и мышцы сохраняют избыток глюкозы в виде гликогена. Гликоген играет важную роль в достижении гомеостаза (сбалансированного состояния в организме), что помогает организму должным образом функционировать в условиях дефицита либо полного отсутствия пищи.

Если человек не будет есть в течение некоторого времени, концентрация глюкозы в крови будет снижаться, ввиду чего поджелудочная железа вынуждена выделять другой гормон – глюкагон, который будет запускать процесс распада гликогена до глюкозы, нормализуя таким образом уровень сахара в крови.

Что такое гипергликемия



Гипергликемия: как определить / Фото Pexels

Постоянно высокий уровень сахара в крови является признаком патологического состояния, которое называют "гипергликемией".

Чаще всего от гипергликемии страдают люди с плохо контролируемым диабетом, синдромом Кушинга и некоторыми другими заболеваниями, а также лица, принимающие стероидные гормоны (в таблетках).

Гипергликемия обычно развивается, когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина или когда клетки организма становятся менее чувствительными к нему. Без инсулина глюкоза не может попадать в клетки и, соответственно, начинает накапливаться в кровотоке.

Гипергликемия, как правило, проявляется:

сухостью во рту;

частыми позывами к мочеиспусканию;

повышенным чувством жажды;

усталостью;

головокружением;

"затуманенным" зрением;

головной болью;

тошнотой;

слабостью.

Постоянная гипергликемия может привести к инсулинорезистентности. Чувствительность клеток к инсулину снижается. Соответственно, снижается и количество глюкозы, которую они поглощают. В конечном итоге развивается диабет 2-го типа.

Неконтролируемый диабет негативно влияет на мелкие кровеносные сосуды, которые обеспечивают питательными веществами и кислородом нервы, почки, сетчатку глаза и другие органы.

Постоянная гипергликемия может привести к серьезным последствиям для здоровья, в частности:

слепоте;

заболеваниям почек, ведущих к развитию почечной недостаточности;

эректильной дисфункции;

онемению и покалыванию пальцев ног и рук, что является следствием постоянного повреждения нерва;

появлению язв на коже стоп;

плохому заживлению ран;

повышенному риску возникновения инфаркта и инсульта.

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Гипогликемия



Гипогликемия: как определить / Фото Pexes

Гипогликемия развивается, когда концентрация сахара в крови опускается ниже нормы. Люди, страдающие диабетом, имеют повышенный риск возникновения как гипергликемии, так и гипогликемии.

Ранними признаками гипогликемии являются:

покалывание (пощипывание) губ;

дрожание рук и других частей тела;

бледность лица;

повышенная потливость;

учащенное сердцебиение;

тревога;

головокружение.

Мозг человека нуждается в постоянных поставках глюкозы. Резкое снижение уровня глюкозы в крови может приводить к:

помрачению сознания и дезориентации;

трудностям с концентрацией внимания;

агрессии.

Реже могут возникать судороги либо же человек может терять сознание. У людей, болеющих диабетом, сильная гипогликемия может даже стать причиной смерти!

Самые распространенные причины гипогликемии:

диабет;

прием отдельных лекарственных препаратов;

передозировка инсулином;

употребление алкоголя без потребления пищи (поскольку печень не выделяет гликогена);

некоторые заболевания, особенно тяжелые гепатиты и нарушения работы почек;

анорексия.

Чрезмерная выработка организмом инсулина или его прием в виде лекарственных средств также может приводить к гипогликемии.

Некоторые опухоли могут сопровождаться снижением уровня сахара в крови, поскольку они производят химические вещества, подобные инсулину. Опухоль также может "втягивать" большое количество глюкозы, лишая энергии здоровые ткани организма.

Люди, которые перенесли операцию по шунтированию желудка, также могут страдать от гипогликемии, поскольку потребляют меньше пищи, чем до операции.

Незидиобластоз (редкое заболевание у детей, характеризующееся увеличением бета-клеток) может приводить к избыточной продукции инсулина в поджелудочной железе.

Внимание! Если у вас есть симптомы повышенного или пониженного уровня сахара в крови, немедленно обратитесь к врачу, несмотря на то, диагностировали у вас сахарный диабет или нет!

Как удержать уровень глюкозы в пределах нормы

Людям, страдающим диабетом, следует особенно внимательно относиться к поддержанию постоянного уровня сахара в крови в рамках рекомендованных показателей. Однако и людям, которые не страдают от этой болезни, также следует придерживаться здорового образа жизни, что позволит избежать в будущем развития сахарного диабета и его осложнений.

Что касается питания, нужно выбирать продукты с низким гликемическим индексом – те, которые не будут вызывать опасных колебаний уровня глюкозы в крови. Такой индекс имеет каждый продукт. К примеру, пирожные или фастфуд обладают высоким гликемическим индексом и, соответственно, вызывают значительное повышение уровня сахара в крови.

Сравним. Гликемический индекс вареного картофеля составляет 78±4. Для сравнения, арбуз имеет индекс 76±4, но содержит мало углеводов (на 100 грамм продукта – только 8 грамм). Гликемический индекс меда – 61±3, а молока стандартной жирности – только 39±3.

Как мониторить уровень глюкозы в крови



Как определять уровень глюкозы в крови / Фото Pexels

Важной частью эффективного контроля за диабетом является регулярное определение уровня глюкозы в крови.

Люди, страдающие сахарным диабетом, должны несколько раз в день проверять уровень сахара в крови и соответственно планировать свою деятельность, организовывать питание, подбирать дозу сахароснижающих лекарств или инсулина.

Людям с диабетом 2-ого типа определять концентрацию сахара в крови необходимо как минимум раз в день. Те же пациенты, которые вводят инсулин (то есть все, у кого диагностировали диабет 1-ого типа и некоторые пациенты с диабетом 2-ого типа), должны проверять уровень глюкозы в крови несколько раз в день.

Надлежащий мониторинг уровня сахара в крови позволяет эффективно контролировать течение болезни.

Как нормализовать уровень глюкозы в крови

При незначительном превышении нормы улучшить ситуацию помогут изменения в стиле жизни и питания. Соблюдение здоровой диеты, обогащенной фруктами и овощами, поддержание веса в пределах нормы, а также минимум 150 минут умеренных, однако достаточно интенсивных физических упражнений в неделю – это именно то, что нужно.

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