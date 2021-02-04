О чем молчат женщины: интимные проблемы, о которых не говорят вслух
Своевременно диагностированное и пролеченное воспаление органов малого таза помогает избежать необратимых изменений и нарушений репродуктивной функции женщины. Чтобы вы перестали откладывать поход к гинекологу, рассказываем о симптомах, которые могут спровоцировать осложнения. Если вы обнаружили хотя бы один из них – обратитесь к специалисту!
Источник: 24 канал
Женское здоровье – неисчерпаемая тема для обсуждений, но, к сожалению, множество женщин предпочитает молчать о своих интимных проблемах, надеясь, что все пройдет само собой: выделение исчезнут, боли притупляться, а потребность обращаться к гинекологу – исчезнет. Тем не менее, игнорируя первые симптомы, женщины только ухудшают свое состояние.
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80% женщин страдает от гормональных нарушений / Фото Pexels
Типы гинекологических заболеваний
Согласно провоцирующими факторами, гинекологические заболевания разделяют на:
- воспалительные заболевания (аднексит, вагинит, цервицит, эндометрит и другие). Они возникают из-за действия патогенных организмов специфических или неспецифических форм;
- заболевания, вызванные гормональными изменениями (нерегулярный менструальный цикл, поликистоз яичников, миома матки и другие). Они характеризуются нарушениями гормонального фона и работы желез половых органов. Согласно медицинским показателям, около 80% женского населения страдает именно от гормональных нарушений, и многие из них даже не подозревают об этом, списывая свои недомогания на физические нагрузки или другие факторы;
- дистрофические, гиперпластические и опухолевые заболевания (лейкоплакия, крауроз, эрозия шейки матки, кистомы яичников и другие) – опухоли и новообразования в области женских половых органов;
- нарушение сексуальных функций женщины.
Факторы, которые провоцируют женские болезни
Факторов, провоцирующих появление женских болезней не так уж и мало. Поэтому предлагаем ознакомиться с перечнем основных причин, которые могут способствовать их возникновению и дальнейшему распространению:
- сильные стрессовые реакции на внешние раздражители,
- смена места жительства,
- раннее начало половой жизни,
- частая смена половых партнеров,
- ухудшение экологического состояния,
- снижение иммунитета,
- несоблюдение правил гигиены, может стать причиной появления определенных инфекционных заболеваний.
Симптомы гинекологических заболеваний
Не стоит игнорировать боль, зуд или жжение / Фото Pexels
Симптомы гинекологических заболеваний – это специфические признаки, которые присутствуют при заболеваниях только половой сферы. Часто, один и тот же симптом может свидетельствовать о наличии совершенно разных гинекологических заболеваний. Предлагаем перечень тех, которые встречаются при любом гинекологическом заболевании и могут принадлежать к любой из групп болезней, что указаны выше.
Ими могут быть:
- бели – патологические выделения беловатого цвета, как правило, их количество зависит от активности процесса;
- кровотечения, которые могут возникать как в середине менструального цикла, так до или после него. А также возникать сразу после полового акта. Кровотечения могут быть разными: сильными, характеризоваться мажущими выделениями или быть совсем незначительными. Все эти симптомы непременно должны стать условием обязательного посещения гинеколога;
- зуд или жжение в области половых органов;
- неприятные ощущения при половом акте: боль и невозможность заниматься сексом;
- возникновение дискомфорта или боли при мочеиспускании;
- в результате гинекологических заболеваний в некоторых случаях на половых органах женщины можно обнаружить эрозии или язвы, что свидетельствует о наличии заболеваний гинекологического характера;
- еще одним симптомом являются боли внизу живота, они бывают разного характера.
Гинекологические болезни: когда обратиться к специалисту / Фото Pexels
Если наблюдаете у себя хотя бы несколько указанных симптомов, рекомендуем обязательно обратиться к врачу, ведь иногда эти симптомы могут свидетельствовать не только о воспалительном процессе, а о наличии возможных онкологических заболеваний.
Учитывая вышеуказанные моменты, следует отметить, что своевременно не диагностированные и не пролеченные воспаления органов малого таза, особенно без учета всех этиологических и патогенетических факторов, со временем приводит к необратимым изменениям и разносторонних нарушений репродуктивной функции женщины (бесплодие, внематочной беременности, инфицирования плода во время родов).
Гинекологические заболевания / Инфографика 24 канал
Каким препаратам доверять
Очередной раз рекомендуем обратиться к врачу для детального обследования и получения консультации.
Доверяйте препаратам на растительной основе / Фото Heel
Обращайте внимание на состав рекомендованных препаратов. Желательно, чтобы они были на натуральной основе. Такие препараты не имеют серьезных побочных эффектов, в отличие от синтетических лекарственных средств, что позволяет уменьшить "химические" нагрузки на организм.
Отдавайте предпочтение только качественным препаратам с доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности и обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Траумель С уменьшает симптоматику гинекологических заболеваний / Фото Heel
Рекомендации:
- при воспалительных процессах органов малого таза, рекомендуется комплексное применение препаратов Траумель С и Гинекохеель, способствующие уменьшению характерной симптоматики и завершению патологического процесса;
- для восстановления баланса половых гормонов, при нарушениях менструального цикла, наличия ПМС, мастопатии, пре- и климактерическом синдромах, может пригодиться Мулимен;
- при нарушениях состояния здоровья, связанных с климактерическим периодом может помочь Климакт-Хеель. Препарат обладает гормонорегулирующим, успокаивающим, спазмолитическим и обезболивающим действием.
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