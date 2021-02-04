Своевременно диагностированное и пролеченное воспаление органов малого таза помогает избежать необратимых изменений и нарушений репродуктивной функции женщины. Чтобы вы перестали откладывать поход к гинекологу, рассказываем о симптомах, которые могут спровоцировать осложнения. Если вы обнаружили хотя бы один из них – обратитесь к специалисту!

Источник: 24 канал

Женское здоровье – неисчерпаемая тема для обсуждений, но, к сожалению, множество женщин предпочитает молчать о своих интимных проблемах, надеясь, что все пройдет само собой: выделение исчезнут, боли притупляться, а потребность обращаться к гинекологу – исчезнет. Тем не менее, игнорируя первые симптомы, женщины только ухудшают свое состояние.

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Важно! Согласно информации из Википедии, гинекологические заболевания воспалительного характера занимают первое место среди всех заболеваний женской репродуктивной системы. Они составляют около 65% от всех обращений в женские консультации Украины. Наверное, процент был бы еще большим, если бы женщины обращались к врачам и при появлении нечетких симптомов.



80% женщин страдает от гормональных нарушений / Фото Pexels

Типы гинекологических заболеваний

Согласно провоцирующими факторами, гинекологические заболевания разделяют на:

воспалительные заболевания (аднексит, вагинит, цервицит, эндометрит и другие). Они возникают из-за действия патогенных организмов специфических или неспецифических форм;

(аднексит, вагинит, цервицит, эндометрит и другие). Они возникают из-за действия патогенных организмов специфических или неспецифических форм; заболевания, вызванные гормональными изменениями (нерегулярный менструальный цикл, поликистоз яичников, миома матки и другие). Они характеризуются нарушениями гормонального фона и работы желез половых органов. Согласно медицинским показателям, около 80% женского населения страдает именно от гормональных нарушений , и многие из них даже не подозревают об этом, списывая свои недомогания на физические нагрузки или другие факторы;

(нерегулярный менструальный цикл, поликистоз яичников, миома матки и другие). Они характеризуются нарушениями гормонального фона и работы желез половых органов. Согласно медицинским показателям, , и многие из них даже не подозревают об этом, списывая свои недомогания на физические нагрузки или другие факторы; дистрофические, гиперпластические и опухолевые заболевания (лейкоплакия, крауроз, эрозия шейки матки, кистомы яичников и другие) – опухоли и новообразования в области женских половых органов;

(лейкоплакия, крауроз, эрозия шейки матки, кистомы яичников и другие) – опухоли и новообразования в области женских половых органов; нарушение сексуальных функций женщины.

Важно. Одной из особенностей воспалительных заболеваний женских половых органов является склонность к латентному течению заболевания, которые являться не особо выраженными. При этом беспокоят дискомфорт, умеренные боли внизу живота, незначительные выделения из половых путей. Впоследствии эти явления проходят даже без лечения. Но через некоторое время все повторяется.

Факторы, которые провоцируют женские болезни

Факторов, провоцирующих появление женских болезней не так уж и мало. Поэтому предлагаем ознакомиться с перечнем основных причин, которые могут способствовать их возникновению и дальнейшему распространению:

сильные стрессовые реакции на внешние раздражители,

на внешние раздражители, смена места жительства ,

, раннее начало половой жизни,

частая смена половых партнеров,

половых партнеров, ухудшение экологического состояния,

снижение иммунитета,

несоблюдение правил гигиены, может стать причиной появления определенных инфекционных заболеваний.

Симптомы гинекологических заболеваний



Не стоит игнорировать боль, зуд или жжение / Фото Pexels

Симптомы гинекологических заболеваний – это специфические признаки, которые присутствуют при заболеваниях только половой сферы. Часто, один и тот же симптом может свидетельствовать о наличии совершенно разных гинекологических заболеваний. Предлагаем перечень тех, которые встречаются при любом гинекологическом заболевании и могут принадлежать к любой из групп болезней, что указаны выше.

Ими могут быть:

бели – патологические выделения беловатого цвета , как правило, их количество зависит от активности процесса;

– патологические , как правило, их количество зависит от активности процесса; кровотечения , которые могут возникать как в середине менструального цикла, так до или после него. А также возникать сразу после полового акта. Кровотечения могут быть разными: сильными, характеризоваться мажущими выделениями или быть совсем незначительными. Все эти симптомы непременно должны стать условием обязательного посещения гинеколога;

, которые могут возникать как в середине менструального цикла, так до или после него. А также возникать сразу после полового акта. Кровотечения могут быть разными: сильными, характеризоваться мажущими выделениями или быть совсем незначительными. Все эти симптомы зуд или жжение в области половых органов;

в области половых органов; неприятные ощущения при половом акте: боль и невозможность заниматься сексом;

боль и невозможность заниматься сексом; возникновение дискомфорта или боли при мочеиспускании;

в результате гинекологических заболеваний в некоторых случаях на половых органах женщины можно обнаружить эрозии или язвы, что свидетельствует о наличии заболеваний гинекологического характера;

что свидетельствует о наличии заболеваний гинекологического характера; еще одним симптомом являются боли внизу живота, они бывают разного характера.

В результате гинекологических болезней может возникнуть невынашивание беременности, относительное бесплодие, многочисленные выкидыши.





Гинекологические болезни: когда обратиться к специалисту / Фото Pexels

Если наблюдаете у себя хотя бы несколько указанных симптомов, рекомендуем обязательно обратиться к врачу, ведь иногда эти симптомы могут свидетельствовать не только о воспалительном процессе, а о наличии возможных онкологических заболеваний.

Не игнорируйте рекомендации Минздрава и посещайте гинеколога хотя бы раз в полгода.

Учитывая вышеуказанные моменты, следует отметить, что своевременно не диагностированные и не пролеченные воспаления органов малого таза, особенно без учета всех этиологических и патогенетических факторов, со временем приводит к необратимым изменениям и разносторонних нарушений репродуктивной функции женщины (бесплодие, внематочной беременности, инфицирования плода во время родов).



Гинекологические заболевания / Инфографика 24 канал

Каким препаратам доверять

Очередной раз рекомендуем обратиться к врачу для детального обследования и получения консультации.

Доверяйте препаратам на растительной основе / Фото Heel

Обращайте внимание на состав рекомендованных препаратов. Желательно, чтобы они были на натуральной основе. Такие препараты не имеют серьезных побочных эффектов, в отличие от синтетических лекарственных средств, что позволяет уменьшить "химические" нагрузки на организм.

Отдавайте предпочтение только качественным препаратам с доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности и обязательно проконсультируйтесь с врачом.





Траумель С уменьшает симптоматику гинекологических заболеваний / Фото Heel

Рекомендации:

при воспалительных процессах органов малого таза, рекомендуется комплексное применение препаратов Траумель С и Гинекохеель , способствующие уменьшению характерной симптоматики и завершению патологического процесса;

, способствующие уменьшению характерной симптоматики и завершению патологического процесса; для восстановления баланса половых гормонов , при нарушениях менструального цикла, наличия ПМС, мастопатии, пре- и климактерическом синдромах, может пригодиться Мулимен;

, при нарушениях менструального цикла, наличия ПМС, мастопатии, пре- и климактерическом синдромах, при нарушениях состояния здоровья, связанных с климактерическим периодом может помочь Климакт-Хеель. Препарат обладает гормонорегулирующим, успокаивающим, спазмолитическим и обезболивающим действием.

Помните, что самолечение может быть вредным для вашего здоровья. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией на лекарственные средства и проконсультируйтесь с врачом.