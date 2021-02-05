На сегодня науке не известен ни один нутриент, который был бы абсолютно вреден или полезен для организма. Поэтому важно поддерживать баланс – здоровое соотношение белков, жиров и углеводов.

Сбалансированное питание – это рацион, который обеспечивает человека необходимыми для нормальной жизнедеятельности питательными веществами, микроэлементами, а также витаминами. Для этого важно принимать все нутриенты: белки, жиры, углеводы и клетчатку. При "перекосе" в сторону определенного нутриента, баланс полезных элементов, поступающих в организм, нарушается. Это приводит к определенным отклонениям.

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Именно это происходит на диетах, которые исключают применение того или иного элемента. Поскольку в последнее время приобретают популярность диеты, предполагающие отказ от углеводов, поговорим о том, почему так делать противопоказано.

Углеводы – лучший источник энергии

Углеводы – это действительно любимое "топливо" для мозга и клеток нашего организма. Конечно, при недостатке углеводов запустится распад жиров и будут образовываться кетоны – альтернативный источник энергии. Но это не то же самое!

Не зря спутниками кетонов нередко становятся недомогание, слабость, тошнота, озноб.

Вред для людей с сахарным диабетом

При полном исключении углеводов из рациона, повышаются риски тяжелых гипогликемий для людей с сахарным диабетом

Обычно при гипогликемии печень выбрасывает в кровь глюкозу и уровень глюкозы в крови поднимается. При углеводном голодании запасы глюкозы в печени и мышцах истощаются. То есть в случае гипогликемии печень уже не сможет вам помочь! Особенно опасны бессимптомные и ночные гипогликемии.

Нет доказательств безопасности

Безопасность питания без содержания углеводов для людей с диабетом не доказана. Так же как и польза. Подобные диеты могут назначаться разве что в лечебных целях и только врачом!

Углеводы можно и нужно потреблять! Нет нутриента, который был бы абсолютно вреден или полезен для организма. Важен именно баланс – соотношение белков, жиров и углеводов!