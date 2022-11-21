Дерматолог Кристалл Динопол решила порадовать женщин, которые на протяжении многих лет искали панацею. Она посоветовала пить этот чай, чтобы оставаться молодыми.

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Какой напиток омолаживает кожу

Антивозрастным эффектом обладает всем знакомый зеленый чай. Регулярное потребление этого напитка принесет организму ряд положительных эффектов и энергии, которыми обеспечивает кофеин. Тонизирующий компонент также позволяет эффективно избавиться от лишних отеков, ведь обладает мочегонным эффектом, выводящим лишние жидкости из организма.

Преимущества кофеина подкрепляют дубильные вещества – это полимеризованные соединения фенола, укрепляющие белковые молекулы на поверхностных слоях кожи или слизистых. Так они становятся более устойчивыми к внешним воздействиям. Одними из представителей дубильных веществ являются катехины, которые связывают со здоровьем иммунной системы. Также они служат надежными защитниками для кожи от ультрафиолетового излучения.



Зеленый чай омолаживает / Фото Pexels

Утешат тело своим противовоспалительными и защитными действиями и антиоксиданты: биофлавоноиды, витамины С и Е, селен, бета-каротин. Они нормализуют выработку кожного сала и уменьшают воспаление в проблемных зонах, в частности на лице. Витамин B2 делает кожу эластичной и помогает поддерживать требуемый уровень коллагена.

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Если зеленый чай в чистом виде не любите, попробуйте туда добавить лимон и приправить напиток сладким медом. Эти компоненты также содержат немало антиоксидантов и полезных компонентов, которые только подкрепят действие чая. Кстати, рекомендованная норма употребления зеленого чая в сутки составляет 3 – 5 чашек. Это позволит извлечь максимум пользы для вашей кожи и организма в целом. Избегать употребления напитка лучше утром, чтобы уберечь себя от возможных проблем с пищеварением и кислотным рефлюксом.